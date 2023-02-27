Раніше Вікторія Варлей грала в українських фільмах і серіалах. На знімальному майданчику в неї навіть зав'язався роман з Тарасом Цимбалюком. Тепер Вікторія в США, але не виключає, що повернеться до зйомок в Україні. Про це розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

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Вікторія Варлей про зйомки в кіно

Коханий акторки дивився всі фільми з її участю. Петро вважає дружину дуже талановитою. У них навіть були розмови, щоб на деякий час поїхати в Лос-Анджелес, щоб Вікторія могла там походити на кастинги.

Все це реально, там можливо отримати роль. Навіть дівчата, які не мають акторської освіти, отримують ролі в найпопулярніших серіалах. Я зі своєю зовнішністю, фігурою, талантом, думаю, можу отримати не маленьку роль,

– розповіла Варлей.

Також Вікторія мріє про повернення до зйомок в Україні. На думку акторки, зараз потрібно розвивати українське кіно, щоб світ бачив, що ми не тільки незламні, а й дуже талановиті: "Я справді вважаю українців неймовірно талановитими людьми. Ми з подругами нещодавно передивлялися наш "Голос". Скільки в нас талановитих людей. Це нереально. Те саме з акторами. В театрах є величезна кількість талановитих акторів, про яких ніхто не знає, бо люди здебільшого дивляться телебачення, в театр ходять не так багато людей. Якщо будуть пропозиції в українському кіно, то звичайно, я погоджуся".

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн