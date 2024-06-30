Куда пропал и снимается ли до сих пор в российских проектах известный украинский актер Виталий Салий

Украинский актер Виталий Салий получил известность благодаря своим ролям в многочисленных российских проектах. В частности, он сыграл роль офицера военно-морского флота России в сериале "Бухта Глубокая" в 2020 году.

Это вызвало возмущение среди украинских поклонников. Однако после начала большой войны актер прекратил участие в российских проектах.

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Где сейчас Виталий Салий

Виталий Салий прекратил сниматься в российских проектах в 2022 году, после начала большой войны.

В соцсетях актер публикует посты об украинских проектах и открыто называет Россию агрессором. Он также активно занимается сбором средств на поддержку украинской армии и гуманитарные нужды. Соцсети Виталий теперь ведет исключительно на украинском языке.

Кроме этого, актер ездит на гастроли со спектаклями, поддерживая культурный фронт и поднимая боевой дух украинцев.

Личная жизнь Виталия Салия

Известный украинский актер Виталий Салий уже более 10 лет находится в отношениях с Анной Арефьевой. Их отношения начались еще в начале его актерской карьеры, и с тех пор они поддерживают друг друга в личной и профессиональной жизни.

В 2017 году у Виталия Салия и Анны Арефьевой родился первенец, которого назвали Даниилом. С появлением сына актер почувствовал значительные изменения в своей жизни. По его словам, отцовство помогло ему избавиться от внутреннего ощущения "взрослого циничного человека", ведь маленький Даниил приносит в их жизнь много радости и любви.