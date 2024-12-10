Истории, которые звучат громче песен: 7 культовых байопиков о легендарных музыкантах

Истории музыкантов – это не только гиты, которые мы знаем наизусть, но и жизнь, полная драм, взлетов и падений. Байопики позволяют заглянуть за кулисы мировой славы и увидеть людей, которые стоят за легендарной музыкой.

Об этом сообщает 24 Канал. Эти фильмы – настоящие эмоциональные путешествия, погружающие нас в мир искусства, страсти и вызовов. Мы собрали семь лучших байопиков о музыкантах, которые просто невозможно пропустить: включая новинку "Робби Уильямс: BETTERMAN", которая выйдет в украинский прокат в начале 2025 года.

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Топ-7 байопиков о музыкантах

"Элвис" (2022)

Режиссер: Баз Лурман

Австралийский режиссер Баз Лурман, известный своим нестандартным подходом к классике ("Мулен Руж!", "Великий Гэтсби"), подарил миру еще одну кинематографическую жемчужину – фильм о Короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Легендарного певца на экране воплотил Остин Батлер, а его не менее легендарного менеджера, полковника Паркера, сыграл Том Хэнкс. Лурман показал историю Элвиса как красочное и эмоциональное шоу, которое напоминает саму природу рок-н-ролла – яркую, мощную и незабываемую.

"Элвис": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм охватывает жизнь Элвиса Пресли – от его детства до статуса мировой легенды. Особое внимание уделено сложным отношениям между Элвисом и его менеджером, которые стали ключевой движущей силой его карьеры, но и источником драм.

Чтобы звучать как Элвис, Остин Батлер, который сам исполнял песни для фильма, специально тренировал свой голос два года. Но это не все: в "Элвисе" использована технология Stem, которая позволяет смешивать между собой различные записи. Благодаря ей, в фильме соединено пение Остина с пением Элвиса. Фильм получил восемь номинаций на Оскар, а работу Остина Батлера отметили "Золотым глобусом" за лучшую мужскую роль.

"Рокетмен" (2019)

Режиссер: Декстер Флетчер

Фильм, названный в честь одной из песен Элтона Джона, рассказывает историю подъема музыканта – от несмелого парня Реджинальда Дуайта до музыкальной иконы. В центре – борьба с личными демонами, поиск собственной идентичности и ценность дружбы.

"Рокетмен": смотрите онлайн трейлер фильма

Это – музыкальный байопик, создан в форме фантазийного мюзикла. В главной роли – Тарон Эджертон, который не только сыграл Элтона Джона, но и исполнил все песни самостоятельно. Элтон Джон лично поддерживал проект, продюсировал его и даже давал Тарону Эджертону уроки игры на фортепиано.

За специально написанную для фильма песню (I'm Gonna) Love Me Again сэр Элтон Джон получил Оскар и "Золотой глобус". А также "Золотой глобус" достался и Эджертону – за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии.

"Эми Уайнхаус: Back To Black" (2024)

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон

Сэм Тейлор-Джонсон ("50 оттенков серого") взялась за сложную задачу – воссоздать на экране жизнь одной из самых талантливых и самых трагических фигур современной музыки. Главную роль исполнила британская актриса Мариса Абела, которая поразила зрителей своим проникновенным исполнением и почти фотографическим сходством с певицей.

"Эми Уайнхаус: Back To Black": смотрите онлайн трейлер фильма

Картина исследует жизнь Эми – от ее ранних дней в Лондоне до момента, когда она стала всемирно известной благодаря гиту Rehab, главного сингла к ее второму и последнему альбому Back to Black (2006).

В фильме раскрыты сложные отношения Эми с близкими, тема ее зависимости от алкоголя и запрещенных веществ и отчаянное стремление спасти себя через музыку. К созданию фильма присоединились члены семьи певицы, а саундтрек включает как оригинальные записи Эми и их новые интерпретации.

"Богемная рапсодия" (2018)

Режиссер: Брайан Сингер

Фильм о Фредди Меркьюри и группе Queen стал мировым хитом, собрав более 903 миллионов долларов в мировом прокате. Хотя при этом критики отметили и недостатки фильма: в частности, его комплиментарность и поверхностность, недостаточное внимание, уделенное другим членам группы Queen, а также ряд исторических несоответствий.

Но что вызвало единодушный восторг и зрителей, и критиков – это блестящее перевоплощение Рами Малека во фронтмена легендарной группы. Фильм охватывает путь группы Queen от основания до выступления на легендарном концерте Live Aid 1985 года. В центре – история Фредди Меркьюри, его творческих поисков и личных вызовов.

"Богемская рапсодия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маэстро" (2023)

Режиссер: Брэдли Купер

В этой ленте Брэдли Купер выступил не только режиссером и соавтором сценария, но и исполнителем роли Леонарда Бернстайна – гениального композитора и дирижера, известного в частности написанием мюзикла "Вестсайдская история". Фильм, продюсерами которого выступили Мартин Скорсезе и Стивеном Спилберг, раскрывает личную и профессиональную жизнь Бернстайна, особое внимание уделяя его отношениям с женой Фелисией Монтеалегре (Кэри Маллиган).

"Маэстро": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы правдиво воплотить Бернстайна на экране, Купер специально овладел дирижерским искусством.

"Джуди" (2019)

Режиссер: Руперт Гулд

Рене Зеллвегер исполнила роль Джуди Гарленд – легендарной актрисы и певицы, известной по мюзиклу "Волшебник страны Оз". Фильм сосредотачивается на последних месяцах жизни Джуди, ее выступлениях в Лондоне и борьбе с личными демонами. В фильме Рене исполнила все песни самостоятельно. А ее перевоплощение в Джуди занимало несколько часов грима каждый день.

"Джуди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Робби Уильямс: BETTERMAN" (2025)

Режиссер: Майкл Грейси

Этот уникальный музыкальный байопик снял австралийский режиссер Майкл Грейси. Он же выступил соавтором сценария, написанного на основе его многочисленных интервью с Робби Уильямсом. И он же убедил певца, который является его хорошим приятелем, иметь согласие на то, чтобы самого Робби в фильме сыграл... CGI-шимпанзе.

Фильм охватывает путь Робби от участника Take That до соло-артиста, который завоевал сердца миллионов. В центре – борьба артиста с зависимостями и стремление стать "лучшей версией себя".

"Робби Уильямс: BETTERMAN": смотрите онлайн трейлер фильма

По замыслу режиссера, идея показать Робби в образе обезьяны даст фильму больше творческой свободы. Воплотить эту идею в реальность ему помогли специалисты компании по спецэффектам Wētā – той самой, что создала таких иконических цифровых персонажей, как Голум из "Властелина колец", Цезарь из "Планеты обезьян" и жители планеты Пандора в "Аватаре".

Ожидается, что "Робби Уильямс: BETTERMAN" станет эмоциональным и увлекательным портретом артиста, который не боится быть настоящим. А увидеть этот необычный фильм в украинских кинотеатрах можно будет уже 9 января 2025 года.