Про це повідомляє 24 Канал. Ці фільми – справжні емоційні подорожі, що занурюють нас у світ мистецтва, пристрасті та викликів. Ми зібрали сім найкращих байопіків про музикантів, які просто неможливо пропустити: включно із новинкою "Роббі Вільямс: BETTERMAN", яка вийде в українських прокат на початку 2025 року.

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Топ-7 байопіків про музикантів

"Елвіс" (2022)

Режисер: Баз Лурман

Австралійський режисер Баз Лурман, відомий своїм нестандартним підходом до класики ("Мулен Руж!", "Великий Ґетсбі"), подарував світу ще одну кінематографічну перлину – фільм про Короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Легендарного співака на екрані втілив Остін Батлер, а його не менш легендарного менеджера, полковника Паркера, зіграв Том Генкс. Лурман показав історію Елвіса як барвисте й емоційне шоу, яке нагадує саму природу рок-н-ролу – яскраву, потужну й незабутню.

"Елвіс": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм охоплює життя Елвіса Преслі – від його дитинства до статусу світової легенди. Особливу увагу приділено складним стосункам між Елвісом і його менеджером, які стали ключовою рушійною силою його кар'єри, але й джерелом драм.

Щоб звучати як Елвіс, Остін Батлер, який сам виконував пісні для фільму, спеціально тренував свій голос два роки. Але це не все: у "Елвісі" використано технологію Stem, яка дозволяє змішувати між собою різні записи. Завдяки їй, у фільмі поєднано спів Остіна зі співом Елвіса. Фільм отримав вісім номінацій на Оскар, а роботу Остіна Батлера відзначили "Золотим глобусом" за найкращу чоловічу роль.

"Рокетмен" (2019)

Режисер: Декстер Флетчер

Фільм, названий на честь однієї з пісень Елтона Джона, розповідає історію підйому музиканта – від несміливого хлопця Реджинальда Дуайта до музичної ікони. У центрі – боротьба з особистими демонами, пошук власної ідентичності та цінність дружби.

"Рокетмен": дивіться онлайн трейлер фільму

Це – музичний байопік, створений у формі фантазійного мюзиклу. У головній ролі – Тарон Еджертон, який не лише зіграв Елтона Джона, а й виконав усі пісні самостійно. Елтон Джон особисто підтримував проєкт, продюсував його і навіть давав Тарону Еджертону уроки гри на фортепіано.

За спеціально написану для фільму пісню (I'm Gonna) Love Me Again сер Елтон Джон отримав Оскар і "Золотий глобус". А також "Золотий глобус" дістався й Еджертону – за найкращу чоловічу роль у мюзиклі чи комедії.

"Емі Вайнгауз: Back To Black" (2024)

Режисер: Сем Тейлор-Джонсон

Сем Тейлор-Джонсон ("50 відтінків сірого") взялася за складне завдання – відтворити на екрані життя однієї з найталановитіших і найтрагічніших постатей сучасної музики. Головну роль виконала британська акторка Маріса Абела, яка вразила глядачів своїм проникливим виконанням і майже фотографічною схожістю зі співачкою.

"Емі Вайнгауз: Back To Black": дивіться онлайн трейлер фільму

Картина досліджує життя Емі – від її ранніх днів у Лондоні до моменту, коли вона стала всесвітньо відомою завдяки гіту Rehab, головного синглу до її другого й останнього альбому Back to Black (2006).

У фільмі розкрито складні стосунки Емі з близькими, тема її залежності від алкоголю та заборонених речовин і відчайдушне прагнення врятувати себе через музику. До створення фільму долучилися члени родини співачки, а саундтрек включає як оригінальні записи Емі та їхні нові інтерпретації.

"Богемна рапсодія" (2018)

Режисер: Браян Сінґер

Фільм про Фредді Мерк'юрі та гурт Queen став світовим хітом, зібравши понад 903 мільйонів доларів у світовому прокаті. Хоча при цьому критики відзначили й недоліки фільму: зокрема, його компліментарність і поверхневість, недостатню увагу, приділену іншим членам групи Queen, а також низку історичних невідповідностей.

Але що викликало одностайне захоплення і глядачів, і критиків – це блискуче перевтілення Рамі Малека у фронтмена легендарного гурту. Фільм охоплює шлях гурту Queen від заснування до виступу на легендарному концерті Live Aid 1985 року. У центрі – історія Фредді Мерк'юрі, його творчих пошуків і особистих викликів.

"Богемна рапсодія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маестро" (2023)

Режисер: Бредлі Купер

У цій стрічці Бредлі Купер виступив не лише режисером і співавтором сценарію, але й виконавцем ролі Леонарда Бернстайна – геніального композитора й диригента, відомого зокрема написанням мюзиклу "Вестсайдська історія". Фільм, продюсерами якого виступили Мартін Скорсезе та Стівеном Спілберг, розкриває особисте та професійне життя Бернстайна, особливу увагу приділяючи його стосункам із дружиною Фелісією Монтеалегре (Кері Малліган).

"Маестро": дивіться онлайн трейлер фільму

Аби правдиво втілити Бернстайна на екрані, Купер спеціально опанував диригентське мистецтво.

"Джуді" (2019)

Режисер: Руперт Ґулд

Рене Зеллвеґер виконала роль Джуді Гарленд – легендарної акторки та співачки, відомої за мюзиклом "Чарівник країни Оз". Фільм зосереджується на останніх місяцях життя Джуді, її виступах у Лондоні й боротьбі з особистими демонами. У фільмі Рене виконала всі пісні самостійно. А її перевтілення на Джуді займало кілька годин гриму щодня.

"Джуді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роббі Вільямс: BETTERMAN" (2025)

Режисер: Майкл Ґрейсі

Цей унікальний музичний байопік зняв австралійський режисер Майкл Ґрейсі. Він же виступив співавтором сценарію, написаного на основі його чисельних інтерв'ю із Роббі Вільямсом. І він же переконав співака, котрий є його добрим приятелем, мати згоду на те, щоб самого Роббі у фільмі зіграв… CGI-шимпанзе.

Фільм охоплює шлях Роббі від учасника Take That до соло-артиста, який завоював серця мільйонів. У центрі – боротьба артиста з залежностями та прагнення стати "кращою версією себе".

"Роббі Вільямс: BETTERMAN": дивіться онлайн трейлер фільму

За задумом режисера, ідея показати Роббі в образі мавпи дасть фільму якнайбільше творчої свободи. Втілити цю ідею в реальність йому допомогли спеціалісти компанії зі спецефектів Wētā – тієї самої, що створила таких іконічних цифрових персонажів, як Голум з "Володаря перстнів", Цезар з "Планети мавп" і жителі планети Пандора в "Аватарі".

Очікується, що "Роббі Вільямс: BETTERMAN" стане емоційним і захопливим портретом артиста, який не боїться бути справжнім. А побачити цей незвичний фільм в українських кінотеатрах можна буде вже 9 січня 2025 року.