Они вошли в историю кино: 4 культовых фильма с Томом Хэнксом

Актер и кинопродюсер Том Хэнкс 9 июля празднует день рождения – ему исполнилось 68 лет. Он начинал как актер комедий для семейного просмотра, но сейчас является уважаемым оскароносным актером драмы.

По случаю важной даты Кино 24 собрало одни из лучших фильмов с участием живой легенды Тома Хэнкса. Практически каждая из этих лент превратилась в классическую.

К слову Воссоединение давних друзей: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в новом фильме Netflix

"Филадельфия"

Молодой адвокат Эндрю Беккет подал в суд на свое прежнее место работы из-за того, что его уволили несправедливо. Его обвиняют в некомпетентности, хотя настоящей причиной стало то, что кто-то узнал, что он болен СПИДом. Это одна из первых лент, которая затронула тему гомофобии и СПИДа.

"Филадельфия": смотрите трейлер онлайн

"Форрест Гамп"

Лента описывает годы жизни Форреста Гампа, доброго юноши с особенностями развития из штата Алабама. Он становится участником важных событий в американской истории и проходит сквозь судьбы многих других людей.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер онлайн

"Спасти рядового Райана"

Этот эпический военный фильм рассказывает о группе американских солдат, которые во время Второй мировой войны получают задание найти и вернуть домой рядового Джеймса Райана. Руководя поисковой операцией, капитан Джон Миллер и его команда сталкиваются с опасностями и ужасами войны, переосмысливая свою собственную отвагу и человечность.

"Спасти рядового Райана": смотрите трейлер онлайн

"Зеленая миля"

Фильм основан на романе Стивена Кинга и рассказывает историю Пола, надзирателя тюрьмы, который отвечает за приговоренных к смертной казни. Когда в тюрьму прибывает новый заключенный, Джон Коффи, обвиняемый в жестоком убийстве двух девочек, Пол начинает замечать, что Джон обладает удивительными сверхъестественными способностями. Это заставляет Пола пересмотреть свои взгляды на справедливость и человеческую природу.

"Зеленая миля": смотрите трейлер онлайн