Давние друзья Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вместе будут продюсировать и сниматься в новом фильме под названием RIP. Им будет заниматься компания актеров Artists Equity, а режиссером будет Джо Карнахан.
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Лучшие друзья навсегда Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют главные роли в фильме "RIP". На Netflix выходит новый триллер от сценариста и режиссера Джо Карнахана,
– сообщается на официальной странице стриминговой платформы.
Сейчас Netflix не разглашает никаких деталей относительно сценария фильма. Однако пока известно, что он будет в жанре триллера. Даже год выхода ленты не разглашают.
Как давно дружат Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
- Актеры познакомились еще в детстве, когда они были соседями в Кембридже, штат Массачусетсс. Бену тогда было 8 лет, а Мэтту – 10. Аффлек вступился за будущего друга во время драки.
- В конце 1980-х юноши решили развивать карьеру в кино. Они открыли совместный банковский счет, чтобы экономить деньги на прослушивания.
- Их первым удачным совместным фильмом стал "Умник Уилл Хантинг", за сценарий которого они получили Оскар.
- Актеры часто упоминают друг о друге в интервью. Однажды Бен Аффлек признался, что не уверен, достиг бы он успеха без помощи друга.