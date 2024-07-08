Давние друзья Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вместе будут продюсировать и сниматься в новом фильме под названием RIP. Им будет заниматься компания актеров Artists Equity, а режиссером будет Джо Карнахан.

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Лучшие друзья навсегда Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют главные роли в фильме "RIP". На Netflix выходит новый триллер от сценариста и режиссера Джо Карнахана,

– сообщается на официальной странице стриминговой платформы.

Сейчас Netflix не разглашает никаких деталей относительно сценария фильма. Однако пока известно, что он будет в жанре триллера. Даже год выхода ленты не разглашают.

Как давно дружат Мэтт Дэймон и Бен Аффлек