Давні друзі Метт Деймон та Бен Аффлек разом продюсуватимуть та зніматимуться у новому фільмі під назвою RIP. Ним займатиметься компанія акторів Artists Equity, а режисером буде Джо Карнахан.
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Найкращі друзі назавжди Метт Деймон і Бен Аффлек зіграють головні ролі у фільмі "RIP". На Netflix виходить новий трилер від сценариста і режисера Джо Карнахана,
– повідомляють на офіційній сторінці стримінгової платформи.
Наразі Netflix не розголошує жодних деталей щодо сценарію фільму. Однак наразі відомо, що він буде у жанрі трилера. Навіть рік виходу стрічки не розголошують.
Як давно дружать Метт Деймон і Бен Аффлек
- Актори познайомилися ще у дитинстві, коли вони були сусідами у Кембриджі, штат Массачусетсс. Бену тоді було 8 років, а Метту – 10. Аффлек заступився за майбутнього друга під час бійки.
- Наприкінці 1980-х юнаки вирішили розвивати кар'єру в кіно. Вони відкрили спільний банківський рахунок, щоб заощаджувати гроші на прослуховування.
- Їхнім першим вдалим спільним фільмом став "Розумник Вілл Гантінг", за сценарій якого вони отримали Оскар.
- Актори часто згадують один про одного в інтерв'ю. Одного разу Бен Аффлек зізнався, що не впевнений, чи досягнув би він успіху без допомоги друга.