Давні друзі Метт Деймон та Бен Аффлек разом продюсуватимуть та зніматимуться у новому фільмі під назвою RIP. Ним займатиметься компанія акторів Artists Equity, а режисером буде Джо Карнахан.

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Найкращі друзі назавжди Метт Деймон і Бен Аффлек зіграють головні ролі у фільмі "RIP". На Netflix виходить новий трилер від сценариста і режисера Джо Карнахана,

– повідомляють на офіційній сторінці стримінгової платформи.

Наразі Netflix не розголошує жодних деталей щодо сценарію фільму. Однак наразі відомо, що він буде у жанрі трилера. Навіть рік виходу стрічки не розголошують.

Як давно дружать Метт Деймон і Бен Аффлек