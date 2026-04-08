Кино Сериалы
8 апреля, 22:13
Они стали культовыми: 3 сериала, которые надо посмотреть хотя бы раз в жизни

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Сериал "Друзья" имеет 10 сезонов и 236 серий с рейтингом IMDb 8.8/10, рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке.
  • "Во все тяжкие" имеет 5 сезонов и 62 серии с рейтингом IMDb 9.5/10, об учителе химии, который начинает производить метамфетамин после диагноза рака.

Некоторые сериалы завоевали внимание и любовь зрителей во всем мире. Они стали настолько популярными, что люди могут пересматривать эти проекты по несколько раз.

24 Канал расскажет о 3 культовых сериалах, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни. Они уже вошли в историю мирового кинематографа, поэтому точно заслуживают внимания.

Какие сериалы надо посмотреть хотя бы раз в жизни?

"Друзья"

  • Количество сезонов: 10
  • Количество серий: 236
  • Рейтинг IMDb: 8.8/10

Культовый американский ситком, который рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Рэйчел Грин, Моника Геллер, Чендлер Бинг, Джои Триббиани, Росс Геллер и Фиби Буффе ежедневно попадают в разные ситуации. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и любят проводить время в кафе Central Perk.

"Во все тяжкие"

  • Количество сезонов: 5
  • Количество серий: 62
  • Рейтинг IMDb: 9.5/10

События сериала разворачиваются в городе Альбукерке. Уолтер Уайт – учитель химии, у которого обнаруживают неизлечимый рак легких.

Мужчина хочет финансово обеспечить свою семью, поэтому начинает производить метамфетамин. Его продает бывший ученик Уолтера – Джесси Пинкман.

"Игра престолов"

  • Количество сезонов: 8
  • Количество серий: 73
  • Рейтинг IMDb: 9.2/10

Легендарный фэнтезийный сериал, снят по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина. Это история о двух могущественных семьях, которые ведут смертельную борьбу за контроль над Семью королевствами Вестероса и за Железный трон.

Ранее наша редакция писала о британском мини-сериале "Переходный возраст", который вышел в 2025 году.

В нем рассказывается о 13-летнем Джейми Миллере, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Сначала парня допрашивают в полицейском участке, а затем переводят в детское психиатрическое учреждение. Там Джейми общается с детским психологом, и становится известно, что его травили в школе.