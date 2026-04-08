Они стали культовыми: 3 сериала, которые надо посмотреть хотя бы раз в жизни
Некоторые сериалы завоевали внимание и любовь зрителей во всем мире. Они стали настолько популярными, что люди могут пересматривать эти проекты по несколько раз.
24 Канал расскажет о 3 культовых сериалах, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни. Они уже вошли в историю мирового кинематографа, поэтому точно заслуживают внимания.
Какие сериалы надо посмотреть хотя бы раз в жизни?
"Друзья"
- Количество сезонов: 10
- Количество серий: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Культовый американский ситком, который рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Рэйчел Грин, Моника Геллер, Чендлер Бинг, Джои Триббиани, Росс Геллер и Фиби Буффе ежедневно попадают в разные ситуации. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и любят проводить время в кафе Central Perk.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Во все тяжкие"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 62
- Рейтинг IMDb: 9.5/10
События сериала разворачиваются в городе Альбукерке. Уолтер Уайт – учитель химии, у которого обнаруживают неизлечимый рак легких.
Мужчина хочет финансово обеспечить свою семью, поэтому начинает производить метамфетамин. Его продает бывший ученик Уолтера – Джесси Пинкман.
"Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала
"Игра престолов"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 73
- Рейтинг IMDb: 9.2/10
Легендарный фэнтезийный сериал, снят по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина. Это история о двух могущественных семьях, которые ведут смертельную борьбу за контроль над Семью королевствами Вестероса и за Железный трон.
"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала
Ранее наша редакция писала о британском мини-сериале "Переходный возраст", который вышел в 2025 году.
В нем рассказывается о 13-летнем Джейми Миллере, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Сначала парня допрашивают в полицейском участке, а затем переводят в детское психиатрическое учреждение. Там Джейми общается с детским психологом, и становится известно, что его травили в школе.