Собирают 5 миллионов для ВСУ: Курган&Agregat и Вася Байдак сняли криминальный мини-триллер

Украинская группа Курган&Agregat и комик Вася Байдак сняли фильм для поддержки Вооруженных сил Украины. Они создали комедийный криминальный минитриллер, который не только развлечет зрителей, но и имеет целью сбор средств на нужды армии.

Их инициатива направлена на сбор донатов, которые будут использованы на поддержку украинских военных в их тяжелой борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Узнайте больше о фильме и цели ребят в материале.

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Курган&Agregat и Вася Байдак сняли фильм, чтобы собрать средства для ВСУ

18 июня участники группы Курган&Agregat Амил и Рамил Насировы вместе с комиком Васей Байдаком объявили о старте сбора средств для Второго интернационального легиона и 82-й бригады. Эта инициатива имеет целью собрать 5 миллионов гривен на нужды украинских военных.

Вместо традиционных форм обращений, они решили использовать формат шуточного криминального мини-фильма для привлечения внимания к своему делу. Деньги, собранные в рамках этой акции, будут направлены на закупку таких необходимых вещей, как ФПВ-дроны, Мавики, Антенны, Колдун и наземная станция Торо.

Как отреагировали сторонники

В комментариях под публикациями участников группы Курган&Agregat и комика Васи Байдака, подписчики выражают большое восхищение тем, как креативно они подошли к своей идее.

Вот, что они пишут:

"Закидываю сотку не для того, чтобы выиграть тачку, а за то, что имею возможность посмотреть этот фильм"

"Донат полетел, контент уже перешел на уровень профессионального продакшна! Восхищаюсь!"

"Каждый раз кажется, что это уже предел гениальности и лучше не будет. Но нет – выходит следующий ролик и вот новая гениальность!"

"Ну как подобрать слова, чтобы выразить восхищение вашей работой? Репост, донат, реакция"

"Тут и Нолан, и Брейкинг Бэд, и абсурд, и гениальная актерская игра, грех не скинуть донат!"

"Это гениально!"

Многие из них активно поддерживают эту инициативу, отмечая, что без замысла пожертвовали средства в поддержку украинских военных. Другие выражают слова поддержки актерам и всей съемочной команде, высоко оценивая их инициативу и вклад в поддержку обороноспособности страны.