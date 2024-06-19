Среди таких знаменитостей: Хит Леджер, Брэндон Ли и другие. Узнайте в материале Кино 24 список актеров, которые умерли совсем молодыми.

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Брэндон Ли, 28 лет

Трагедия случилась во время работы над фильмом "Ворон". Во время съемок одной из сцен Ли получил настоящее огнестрельное ранение в живот.

Кольт 44-го калибра был в руках актера Майкла Масси, который играл одного из преступников. Как стало известно позже, в стволе пистолета застряла пуля-пустышка, которую никто из съемочной группы не заметил. Во время выстрела холостым патроном "пустышка" вылетела из ствола, пробила живот Ли и попала в позвоночник, вызвав сильное кровоизлияние.



Брэндон Ли в фильме "Ворон" / Кадр из фильма

Бриттан Мерфи, 32 года

Известная своими ролями в фильмах "8 миля" и "Прерванная жизнь", знаменитость трагически умерла 20 декабря 2009 года.

Медицинские эксперты подтвердили, что ее преждевременную смерть вызвала остановка сердца, вызванная лекарствами, которые актриса принимала во время лечения пневмонии и анемии. Некоторые из этих препаратов она принимала по рецепту врача, а некоторые – нет.



Бриттан Мерфи / Фото из Википедии

Хит Леджер, 28 лет

Хит Леджер – талантливый актер, чья жизнь оборвалась на пике его карьеры. О его трагической смерти было много слухов и домыслов, но официальная причина остается неизменной.

В январе 2008 года, в возрасте 28 лет, Хита Леджера нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке.

Причиной его смерти стала передозировка снотворными и мощными препаратами, которые были обнаружены в его организме во время вскрытия. Леджер боролся с бессонницей и депрессией. Это было связано с его профессией актера.



Хит Леджер в фильме "Темный рыцарь" / Кадр из фильма

Среди актеров, которые также умерли в очень молодом возрасте, стоит упомянуть следующих:

Крис Фарли, который ушел из жизни в возрасте 33 лет. Он был известным комедийным актером, прославился своими выступлениями на "Saturday Night Live" и ролями в фильмах "Томми Бой" и "Черный овин". Его смерть от передозировки наркотиками оставила много поклонников в глубокой скорби и лишила мир его потенциально огромного вклада в комедию.

который ушел из жизни в возрасте 33 лет. Он был известным комедийным актером, прославился своими выступлениями на "Saturday Night Live" и ролями в фильмах "Томми Бой" и "Черный овин". Его смерть от передозировки наркотиками оставила много поклонников в глубокой скорби и лишила мир его потенциально огромного вклада в комедию. Джин Харлоу умерла в возрасте 26 лет. Она была звездой золотой эры Голливуда, известной своими ролями в таких фильмах, как "Платиновая блондинка" и "Обед в восемь". Ее жизнь оборвалась из-за отека мозга.

умерла в возрасте 26 лет. Она была звездой золотой эры Голливуда, известной своими ролями в таких фильмах, как "Платиновая блондинка" и "Обед в восемь". Ее жизнь оборвалась из-за отека мозга. Джеймс Дин умер в возрасте 24 лет. Он стал иконой американского кино благодаря своим ролям в фильмах "Бунтарь без причины" и "Восток Эдема". Его жизнь трагически закончилась в автокатастрофе, что шокировало поклонников.

умер в возрасте 24 лет. Он стал иконой американского кино благодаря своим ролям в фильмах "Бунтарь без причины" и "Восток Эдема". Его жизнь трагически закончилась в автокатастрофе, что шокировало поклонников. Ривер Феникс умер в возрасте 23 лет. Он был восходящей звездой с ролями в фильмах "Мой собственный штат Айдахо" и "Сид и Нэнси". Его смерть случилась от передозировки наркотиками на тротуаре возле ночного клуба "Viper Room".

Все эти актеры имели потенциал оказать значительное влияние на кинематограф. Однако их крайне ранние смерти перечеркнули жизнь и возможные перспективы, оставив лишь воспоминания об их короткой, но яркой карьере.