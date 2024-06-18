После начала большой войны актриса Лиза Василенко сбежала из России и публично просила прощения перед украинскими поклонниками. Узнайте, где сейчас и как живет скандальная блогерша, на Кино 24.

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Где сейчас Лиза Василенко

После начала большой войны в Украине, Лиза Василенко заявила, что пересмотрела свое отношение к событиям и ей стыдно за свои предыдущие высказывания. Об этом она заявила в откровенном интервью.

Этот хвост тянется за мной в течение года. Всю суть той фразы я поняла только тогда, когда началась война. Я прошу прощения, очень стыдно и жаль. Мои приоритеты колоссально поменялись. Я уже другая Лиза. Мы все совершаем ошибки, но я готова нести наказание, если это будет нужно,

– заявила актриса.

Для того чтобы доказать, как говорит Василенко, свои истинные намерения, она присоединилась к небольшим антивоенных протестов в Москве, где вместе с группой людей выкрикивала "Нет войне!".

Лиза Василенко покинула Россию через неделю после начала большого вторжения и находилась в разных странах Европы. Однако призналась, что не планирует возвращаться в Украину из-за своих больших амбиций и считает, что заслуживает хорошей жизни.

Несмотря на это, актриса успевает строить отношения с российским рэпером Моргенштерном, который также сбежал из России и сейчас является иноагентом. По словам этой влюбленной пары, они поддерживают Украину и справедливый мир, однако не отказываются от популяризации российского контента и языка врага.

Как Лиза Василенко оскорбила украинцев

Актриса заявляла, что жизнь в России для нее лучше, чем в Украине.

Когда со мной случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том: уж лучше сдохнуть здесь (в России – Кино 24), чем в Украине,

– так высказывалась Василенко.

Она подчеркивала, что в России есть гораздо больше возможностей для достижения успеха и заработка на тикток.

Василенко выражала мнение, что вопросы патриотизма не вызывают у нее особого интереса, и она не обращала внимания на критику со стороны украинцев. Для нее Москва была лишь "временным пунктом" на пути в Америку, о которой она мечтала.

Так, актриса, которая имела большое количество поклонников в Украине, стала объектом ужасной репутации и настоящим разочарованием для своих земляков.