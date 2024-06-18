Після початку великої війни акторка Ліза Василенко втекла з Росії й публічно просила вибачення перед українськими прихильниками. Дізнайтесь, де зараз і як живе скандальна блогерка, на Кіно 24.
Не пропустіть Якщо посварились з коханим: 3 фільми, які допоможуть з’ясувати стосунки
Де зараз Ліза Василенко
Після початку великої війни в Україні, Ліза Василенко заявила, що переглянула своє ставлення до подій і їй соромно за свої попередні висловлення. Про це вона заявила у відвертому інтерв'ю.
Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Всю суть тієї фрази я зрозуміла тільки тоді, коли почалася війна. Я прошу вибачення, дуже соромно та шкода. Мої пріоритети колосально змінилися. Я вже інша Ліза. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно,
– заявила акторка.
Для того, щоб довести, як каже Василенко, свої справжні наміри, вона приєдналася до невеличких антивоєнних протестів у Москві, де разом з групою людей вигукувала "Ні війні!".
Ліза Василенко покинула Росію через тиждень після початку великого вторгнення і перебувала в різних країнах Європи. Однак зізналась, що не планує повертатися в Україну через свої великі амбіції й вважає, що заслуговує на хороше життя.
Попри це, акторка встигає будувати стосунки з російським репером Моргенштерном, який також втік з Росії й зараз є іноагентом. За словами цієї закоханої пари, вони підтримують Україну і справедливий мир, однак не відмовляються від популяризації російського контенту та мови ворога.
Як Ліза Василенко образила українців
Акторка заявляла, що життя в Росії для неї краще, ніж в Україні.
Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – Кіно 24), ніж в Україні,
– так висловлювалась Василенко.
Вона підкреслювала, що в Росії є набагато більше можливостей для досягнення успіху і заробітку на тікток.
Василенко виражала думку, що питання патріотизму не викликають у неї особливого інтересу, і вона не звертала уваги на критику з боку українців. Для неї Москва була лише "тимчасовим пунктом" на шляху до Америки, про яку вона мріяла.
Так, акторка, яка мала велику кількість шанувальників в Україні, стала об'єктом жахливої репутації та справжнім розчаруванням для своїх земляків.