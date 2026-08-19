Сколько потратили на фильм о Кузьме Скрябине: продюсер назвал бюджет

Кузьма Скрябин вернулся на большой экран – на этот раз не в рамках очередной концертной записи или архивного ролика в соцсетях, а в документальном фильме "Кузьма: Страшно веселый". И пока зрители вспоминают любимые песни Андрея Кузьменко, создатели картины наконец рассказали, во сколько обошлось это кино.

Как пишет OBOZ, бюджет документального фильма составил 150 тысяч долларов, или около 6,7 миллиона гривен.

Продюсер Максим Сердюк рассказал, что команда работала над фильмом около двух лет. За это время авторы просмотрели более 400 часов видео и около 25 тысяч фотографий Кузьмы.

"Кузьма: Страшно веселый": смотреть трейлер

Для поиска материалов команда изучила 150 источников, а также общалась с родными, друзьями и коллегами Скрябина. Кузьма фактически рассказывает историю сам.

Авторы выбрали иной подход: основой картины стали архивные материалы самого Кузьмы. Поэтому вместо большого количества комментариев посторонних людей зритель в основном видит и слышит самого Скрябина. Получается своеобразный портрет музыканта, который будто сам вспоминает свою жизнь.

И, судя по кассовым сборам, украинцам такой формат понравился.

Сколько уже заработал фильм "Кузьма: Страшно веселый"

За первые четыре дня проката – с 13 по 16 августа – "Кузьма: Страшно веселый" собрал 9,1 миллиона гривен.

Если учесть специальные показы, которые стартовали еще 7 августа, а также сеансы 17 августа, общие сборы достигли 11,07 миллиона гривен. За это время фильм посмотрели 53 824 зрителя.

Фильм уже превысил сумму своего производственного бюджета по кассовым сборам. А продюсер Максим Сердюк говорит, что команда вообще не ставила перед собой грандиозных финансовых целей. Хотели, чтобы фильм понравился людям и хотя бы окупился.

А еще одна важная премьера уже на подходе: документальный фильм "Пепел и карандаши" об украинских детях, переживших войну, покажут в США.