Как сообщает 24 Канал, фильм сочетает документальные кадры с анимацией, созданной украинскими художниками. Через личные истории детей авторы рассказывают о ранениях, вынужденном переселении, депортации в Россию, потере дома и попытках вернуть себе обычное детство. То есть то самое детство, которое должно было бы состоять из школы, друзей и цветных карандашей, а не из укрытий и новостей с фронта.

"Даже сломанные карандаши могут рисовать"

Именно эта фраза стала одной из центральных для фильма. И она, пожалуй, объясняет его название лучше любого пресс-релиза.

"Пепел и карандаши" создавали при участии более 100 украинских художников и представителей киноиндустрии, которые работали над картиной даже во время войны. Проект также поддержали украинские государственные структуры и Офис омбудсмена.

Режиссер Евгений Афинеевский уже более десяти лет документирует события в Украине. Именно его фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" получил номинацию на "Оскар", а позже режиссер выпустил продолжение – "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу".

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Новый фильм уже успел получить премию Cinema for Peace Award в Берлине, а теперь у него появится шанс быть увиденным американской аудиторией.

И здесь без голливудских спецэффектов: главными героями истории стали дети, пережившие то, чего ни один ребенок вообще не должен был бы переживать. Но вместо того, чтобы оставить их истории где-то в сухой статистике, авторы постарались показать людей за цифрами – их страхи, мечты и невероятное желание жить дальше.

Украинские зрители смогут увидеть фильм уже 3 декабря 2026 года.

Кстати, уже 20 августа в украинский прокат выходит романтическая комедия "Поезд „Червона рута“".

