Як повідомляє 24 Канал фільм поєднує документальні кадри з анімацією, створеною українськими художниками. Через особисті історії дітей автори говорять про поранення, вимушене переміщення, депортації до Росії, втрату дому та спроби повернути собі звичайне дитинство. Тобто те саме дитинство, яке мало б складатися зі школи, друзів і кольорових олівців, а не з укриттів та новин із фронту.

"Навіть зламані олівці можуть малювати"

Саме ця фраза стала однією з центральних для фільму. І вона, мабуть, пояснює його назву краще за будь-який пресреліз.

"Попіл і олівці" створювали за участю понад 100 українських художників та представників кіноіндустрії, які працювали над стрічкою навіть під час війни. Проєкт також підтримали українські державні структури та Офіс омбудсмана.

Режисер Євген Афінеєвський уже понад десять років документує події в Україні. Саме його фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" отримав номінацію на "Оскар", а пізніше режисер випустив продовження – "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу".

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Новий фільм уже встиг отримати Cinema for Peace Award у Берліні, а тепер отримає шанс бути побаченим американською аудиторією.

І тут без голлівудських спецефектів: головними героями історії стали діти, які пережили те, чого жодна дитина взагалі не мала б переживати. Але замість того, щоб залишити їхні історії десь у сухій статистиці, автори спробували показати людей за цифрами — їхні страхи, мрії та неймовірне бажання жити далі.

Українські глядачі зможуть побачити фільм вже 3 грудня 2026 року.

До речі, вже 20 серпня в український прокат виходить романтична комедія "Потяг "Червона рута".

