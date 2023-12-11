Объявлены списки в категориях "Полнометражный анимационный фильм", "Полнометражный документальный фильм" и "Международный фильм". Среди фильмов, успешно прошедших технический отбор, есть представляющие Украину. Узнайте, какие фильмы попали в список.
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Украинские фильмы, попавшие в квалификационные списки на Оскар
"20 дней в Мариуполе"
Документальный фильм Мстислава Чернова фигурирует в двух списках: среди документальных полнометражных фильмов и претендент от Украины в категории "Международный фильм".
Лента рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения, когда Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетко стали последними остававшимися в Мариуполе журналистами.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фотофобия"
В номинации "Международный фильм" Словакия представлена фильмом "Фотофобия", общим проектом украинского и чешского режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика.
Сюжет фильма рассказывает о 12-летнем Ники, который вместе со своей семьей проживает на станции харьковского метро. Здесь они ищут убежища от войны. Из-за смертельной опасности мальчику запрещено выходить из укрытия. Блуждая среди заброшенных вагонов и заполненных платформ, Ники встречает 11-летнюю Вику, и перед ним раскрывается новый мир.
"Фотофобия": смотрите онлайн трейлер фильма
"Закаленные гневом"
В номинации "Полнометражный документальный фильм" представлено украинское произведение от режиссерского дуэта Леси Калинской и Руслана Батицкого.
Это история взаимоотношений двух человек в течение девяти лет: от событий Революции Достоинства до полномасштабного русского вторжения.
История создания фильма "Закаленные ветром": смотрите онлайн видео
"Откуда куда"
В категории "Полнометражный документальный фильм" представлен фильм Мацека Хамелы. Это украинско-польская копродукция, рассказывающая об эвакуации украинцев в Польшу.
Фильм "Откуда куда" отражает общий портрет украинских беженцев – детей, женщин, пожилых, мужчин и других, которые, после российского вторжения, вынуждены покинуть свои дома и отправиться в неизвестное будущее. Все имеют одну цель – найти безопасное убежище. Усаживаясь в эвакуационный автобус, они делятся своим опытом и рассказывают о том, через что им пришлось пройти.
"Откуда куда": смотрите онлайн трейлер фильма
"Родина"
Среди документальных лент представлен фильм "Родина" от белорусско-украинского режиссера Александра Михалковича и белорусского режиссера Анны Бадзяки.
В этом фильме раскрывается проблема насилия в белорусской армии, которое, в известной степени, повлекло массовые протесты в 2020 году.