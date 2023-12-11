Оголошено списки у категоріях "Повнометражний анімаційний фільм", "Повнометражний документальний фільм" та "Міжнародний фільм". Серед фільмів, які успішно пройшли технічний відбір, є ті, що представляють Україну. Дізнайтесь, які стрічки потрапили до списку.

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Українські фільми, які потрапили до кваліфікаційних списків на Оскар

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм Мстислава Чернова фігурує у двох списках: серед документальних повнометражних фільмів та як претендент від України в категорії "Міжнародний фільм".

Стрічка розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення, коли Чернов та фотокореспондент Євген Малолєтко стали останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фотофобія"

У номінації "Міжнародний фільм" Словаччина представлена фільмом "Фотофобія", спільним проєктом українського та чеського режисерів Івана Остроховського та Павола Пекарчика.

Сюжет стрічки розповідає про 12-річного Нікі, що разом зі своєю родиною проживає на станції харківського метро. Тут вони шукають притулку від війни. Через смертельну небезпеку хлопчику заборонено виходити з укриття. Блукаючи серед покинутих вагонів та заповнених платформ, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним розкривається новий світ.

"Фотофобія": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Гартовані гнівом"

В номінації "Повнометражний документальний фільм" представлений український твір від режисерського дуету Лесі Калинської та Руслана Батицького.

Це історія взаємин двох осіб протягом дев'яти років: від подій Революції Гідності до повномасштабного російського вторгнення.

Історія створення фільму "Гартовані вітром": дивіться онлайн відео

"Звідки куди"

У категорії "Повнометражний документальний фільм" представлено також фільм Мацека Хамели. Це українсько-польська копродукція, що розповідає про евакуацію українців до Польщі.

Фільм "Звідки куди" відображає загальний портрет українських біженців – дітей, жінок, літніх осіб, чоловіків та інших, які, після російського вторгнення, змушені покинути свої домівки й податися в невідоме майбутнє. Всі мають одну мету – знайти безпечний притулок. Сідаючи в евакуаційний автобус, вони діляться своїм досвідом і розповідають про те, через що їм довелося пройти.

"Звідки куди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батьківщина"

Також серед документальних стрічок представлений фільм "Батьківщина" від білорусько-українського режисера Олександра Міхалковіча та білоруської режисерки Ганни Бадзяки.

У цьому фільмі розкривається проблема насильства в білоруській армії, яке, до певної міри, спричинило масові протести у 2020 році.