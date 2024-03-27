3 фильма Квентина Тарантино, которые должен увидеть каждый

Квентин Тарантино считается одним из самых рейтинговых режиссеров Голливуда. За свою карьеру он создал немало лент, которые заставляли зрителей погружаться с головой в сюжет и неотрывно наблюдать за событиями на экране.

Кино 24 подготовило 3 фильма Квентина Тарантино, которые стоят внимания. Поэтому сварите себе ароматного кофе и выбирайте фильм, что придется вам по душе.

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"Бешеные псы", 1994

Эта киноработа по-настоящему является выдающейся, поскольку это первый полнометражный фильм режиссера Квентина Тарантино.

По сюжету, криминальный авторитет Джо Кеббот и его сын Эдди хотят ограбить ювелирный магазин, однако самим им это "провернуть" будет трудно. Поэтому они собирают команду из профессиональных и проверенных годами грабителей, чтобы те обокрали магазин.

Запланированное дело по их мнению должно было бы стать идеальным преступлением – бандиты незнакомы между собой, им неизвестны продуманные боссом детали операции, но они опытные и упрямые.

Однако в ходе ограбления что-то идет не так, поскольку полиция приехала раньше, чем была должна, поэтому они схватили то, что смогли и бросились бежать. К ним приходит понимание, что среди них есть стукач. Так, ребята пытаются разобраться, кто именно..

"Бешеные псы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убить Билла", 2003

Главная героиня фильма – профессиональная убийца, известная как Черная Мамба. Жика на протяжении многих лет работала в группировке опасного Билла. Черная Мамба была настолько искусной, что ей с легкостью доверяли одни из самых сложных преступлений.

Однако с течением времени она решила отойти от дел и начать жить обычной жизнью. И, такое решение было отнюдь не по нраву Биллу, поэтому он решил хладнокровно расправиться с бывшей подопечной. Во время свадебной церемонии главной героини преступники попали в нее. Однако, несмотря на их старания, стойкая Черная Мамба выжила. К сожалению, ребенок, которую она носила под сердцем умерла, как и любимый жених.

Теперь в сердце женщины горит пламя мести и главная цель для нее – убить Билла.

В фильме применены все фирменные фишки Тарантино: яркие персонажи, шикарные диалоги. Это заставляет зрителей пересматривать киноленту "Убить Билла" снова и снова.

"Убить Билла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Однажды в Голливуде", 2019

История фильма расскажет зрителям об угасающей голливудской звезде 1960-х Рике Далтоне и его дублере Клифе Буте.

В жизни Рика не лучший период – популярность стремительно падает и вместо ролей красавцев-героев, его все чаще стали приглашать на роли злодеев. Более того его агент вообще предложил ему поехать в Италию, чтобы сниматься в дешевом фильме.

В жизни его друга и дублера Клифа Бута также идет черная полоса. Мужчина живет в трейлере с красивой собакой, и не может попасть в каскадерскую гильдию из-за того, что "гуляют" слухи об убийстве жены. Так, жизнь подбрасывает двум друзьям несколько испытаний. Но, удастся ли ребятам справятся с ними?

"Однажды в Голливуде": смотрите онлайн трейлер фильма

Весенние вечера по-особенному теплые, когда в душе остается приятное послевкусие от просмотра замечательного фильма. Поэтому выбирайте одну из лент из подборки фильмов Квентина Тарантино и наслаждайтесь.