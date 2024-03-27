Кіно 24 підготувало 3 фільми Квентіна Тарантіно, які варті уваги. Тож зваріть собі запашної кави та обирайте фільм, що припаде вам до душі.

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"Скажені пси", 1994

Ця кіноробота по-справжньому є визначною, оскільки це перший повнометражний фільм режисера Квентіна Тарантіно.

За сюжетом, кримінальний авторитет Джо Кеббот та його син Едді хочуть пограбувати ювелірний магазин, однак самим їм це "провернути" буде важко. Тому вони збирають команду з професійних і перевірених роками грабіжників, щоб ті обікрали крамницю.

Запланована справа на їхню думку мала би стати ідеальним злочином – бандити незнайомі між собою, їм невідомі продумані босом деталі операції, але вони досвідчені та вперті.

Однак в ході пограбування щось йде не так, оскільки поліція приїхала раніше, ніж була повинна, тому вони схопили те, що змогли та кинулися тікати. До них приходить розуміння, що серед них є стукач. Так, хлопці намагаються розібратися, хто саме…

"Скажені пси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбити Білла", 2003

Головна героїня фільму – професійна вбивця, відома як Чорна Мамба. Жіка протягом багатьох років працювала в угрупуванні небезпечного Білла. Чорна Мамба була настільки вправною, що їй з легкістю довіряли одні з найскладніших злочинів.

Однак з плином часу вона вирішила відійти від справ і почати жити звичайним життям. Та, таке рішення було аж ніяк не до вподоби Біллу, тому він вирішив холоднокровно розправитися з колишньою підопічною. Під час весільної церемонії головної героїні злочинці поцілили в неї. Проте, незважаючи на їхні старання, стійка Чорна Мамба вижила. На жаль, дитина, яку вона носила під серцем померла, як і коханий наречений.

Тепер в серці жінки горить полум'я помсти і головна мета для неї – вбити Білла.

У фільмі застосовано всі фірмові фішки Тарантіно: яскраві персонажі, шикарні діалоги. Це змушує глядачів переглядати кінострічку "Вбити Білла" знову і знову.

"Вбити Білла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одного разу в Голлівуді", 2019

Історія фільму розповість глядачам про згасаючу голлівудську зірку 1960-х Ріка Далтона та його дублера Кліфа Бута.

В житті Ріка не найкращий період – популярність стрімко падає і замість ролей красенів-героїв, його все частіше стали запрошувати на ролі лиходіїв. Ба більше його агент взагалі запропонував йому поїхати в Італію, щоб зніматися в дешевому фільмі.

У житті його друга і дублера Кліфа Бута також йде чорна смуга. Чоловік живе в трейлері з гарним собакою, та не може потрапити в каскадерську гільдію через те, що "гуляють" чутки про вбивство дружини. Так, життя підкидає двом друзям кілька випробувань. Та, чи вдасться хлопцям справляться з ними?

"Одного разу в Голлівуді": дивіться онлайн трейлер фільму

Весняні вечори по-особливому теплі, коли в душі залишається приємний післясмак від перегляду чудового фільму. Тож обирайте одну із стрічок з добірки фільмів Квентіна Тарантіно і насолоджуйтеся.