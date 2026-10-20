63-летний Тарантино подтвердил, что завершил работу над сценарием, однако пока не планирует приступать к съемкам. Об этом он рассказал в шоу Грэма Нортона, сообщает Variety.

Почему Тарантино отложил свой последний фильм

По словам режиссера, он уже завершил работу над сценарием и полностью доволен результатом. Однако спешить на съемочную площадку он не собирается.

"Я написал сценарий, который мне очень нравится. Но хочу поставить пьесу и понять, кем я являюсь после этого. Затем вернусь к семье, немного поживу и тогда решу, что делать дальше", – пояснил Тарантино.

Тарантино уже много лет повторяет, что планирует завершить режиссерскую карьеру после десятого полнометражного фильма. И, похоже, отказываться от этой идеи пока не собирается.



Квентин Тарантино / Фото Getty Images



Его последней режиссерской работой остается картина "Однажды в Голливуде", вышедшая в 2019 году.

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В настоящее время Тарантино работает над спектаклем "The Popinjay Cavalier" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Его премьера запланирована на март 2027 года в Лондоне.