Как сообщает издание Variety, культовый режиссер лично написал и поставит масштабную комедию The Popinjay Cavalier для лондонского театра. Предварительные показы начнутся 23 февраля, а официальная грандиозная премьера состоится 18 марта.

Зрители смогут посетить спектакль в течение трех месяцев. При этом известно, что прокат завершится 13 июня.

Квентин Тарантино дебютирует в роли театрального режиссера

События пьесы The Popinjay Cavalier разворачиваются в Европе 1830-х годов. Сюжет обещает буйную комедию обмана и переодеваний, вдохновленную приключенческими эпопеями старого Голливуда и фирменным острым юмором Тарантино.

Я сгораю от предвкушения подарить Вест-Энду замечательный вечер,

– признался Квентин Тарантино.

Главную роль в этой яркой истории исполняет Саша Барон Коэн. Британский актер с присущим ему юмором признался, что согласился на роль мгновенно.

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Квентин позвонил, и я сказал "да" еще до того, как он успел произнести свое первое фирменное словечко. Когда звонит лучший режиссер мира, вопросы не задают,

– поделился актер.

Производством театрального шоу занимаются глава Sony Pictures Entertainment Том Ротман и продюсер Соня Фридман.

Кстати, в сентябре режиссер пережил необычный инцидент. В дом Тарантино пытались проникнуть через окно.