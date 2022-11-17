Тарантино назвал худший фильм в истории и сравнил его с "птицей, которая гадит вам на голову"

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино назвал худший фильм, который ему пришлось видеть при жизни. Более того, он назвал его "кинематографическим эквивалентом птицы, которая гадит вам на голову".

Об этом Тарантино написал в своей новой книге "Кинематографические спекуляции", дебютной документальной работе режиссера и автора, включающей сборник эссе, организованных вокруг "ключевых американских фильмов 1970-х годов", вдохновлявших его в юности.

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Какой фильм Квентин Тарантино называет самым худшим в истории

Один из самых откровенных отрывков в книге связан с описанием Тарантино двух фильмов известного американского режиссера Роберта Альтмана, снявшего такие классические фильмы, как "Маккейб и миссис Миллер" (1971 год), "Нэшвилл" (1975 год) и "Долгое прощание" (1973 год).

"Брюстер МакКлауд" – один из самых плохих фильмов, когда-либо носивших логотип студии, и это полное признание того, что Альтман также сделал "Квинтет" для студии. "Квинтет" просто ужасен, скучен и бессмыслен. Но "Брюстер МакКлауд" – это кинематографический эквивалент птицы, который гадит вам на голову,

– написал Тарантино.

Фильм Роберта Альтмана "Брюстер МакКлауд" попал в кинотеатры в 1970 году и является экспериментальной сатирической черной комедией в жанре фэнтези об одиночке-интроверте, которого играет Бад Корт. Салли Келлерман появляется как его таинственный ангел-хранитель.

"Квинтет" Альтмана вышел спустя девять лет спустя, и в нем Пол Ньюман играет охотника на тюленей, живущего в будущем ледниковом периоде. По словам Тарантино, это была финансовая катастрофа, и она получила преимущественно негативные отзывы критиков.

Кадр из фильма "Брюстер Макклауд" / Фото Alamy

Напомним, что недавно Тарантино появился на шоу Jimmy Kimmel Live! для популяризации Cinema Speculation и перечислил семь фильмов, которые он считает "идеальными". Среди них:

ужасы "Техасская резня бензопилой" (1974 год);

триллер "Челюсти" Стивена Спилберга (1975 год);

ужасы "Экзорцист" (1973 год);

комедия "Энни Голл" Вуди Аллена (1977 год);

ужасы и комедия "Молодой Франкенштейн" (1974 год);

фантастический блокбастер "Назад в будущее" (1985 год);

вестерн "Дикая банда" (1969 год).

Тарантино на шоу Jimmy Kimmel Live!: смотрите видео