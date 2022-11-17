Про це Тарантіно написав у своїй новій книзі "Кінематографічні спекуляції", дебютній документальній роботі режисера та автора, яка включає збірку есе, організованих навколо "ключових американських фільмів 1970-х років", які надихали його в юності.

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Який фільм Квентін Тарантіно називає найгіршим в історії

Один з найвідвертіших уривків у книзі пов'язаний з описом Тарантіно двох фільмів відомого американського режисера Роберта Альтмана, який зняв такі класичні фільми, як "Маккейб і місіс Міллер" (1971 рік), "Нешвілл" (1975 рік) і "Довге прощання" (1973 рік).

"Брюстер МакКлауд" – один з найгірших фільмів, що коли-небудь носили логотип студії, і це повне визнання того, що Альтман також зробив "Квінтет" для студії. "Квінтет" просто жахливий, нудний і безглуздий. Але "Брюстер МакКлауд" — це кінематографічний еквівалент птаха, який гадить вам на голову,

– написав Тарантіно.

Фільм Роберта Альтмана "Брюстер МакКлауд" потрапив до кінотеатрів у 1970 році і є експериментальною сатиричною чорною комедією в жанрі фентезі про одинаку-інтроверта, якого грає Бад Корт. Саллі Келлерман з'являється як його таємничий ангел-охоронець.

"Квінтет" Альтмана вийшов через дев'ять років по тому, і в ньому Пол Ньюман грає мисливця на тюленів, який живе в майбутньому льодовиковому періоді. За словами Тарантіно, це була фінансова катастрофа, і вона отримала переважно негативні відгуки критиків.

Кадр з фільму "Брюстер Макклауд" / Фото Alamy

Нагадаємо, нещодавно Тарантіно з'явився на шоу Jimmy Kimmel Live! для популяризації Cinema Speculation та перерахував сім фільмів, які він вважає "ідеальними". Серед них:

жахи "Техаська різанина бензопилою" (1974 рік);

трилер "Щелепи" Стівена Спілберга (1975 рік);

жахи "Екзорцист" (1973 рік);

комедія "Енні Голл" Вуді Аллена (1977 рік);

жахи й комедія "Молодий Франкенштейн" (1974 рік);

фантастичний блокбастер "Назад у майбутнє" (1985 рік);

вестерн "Дика банда" (1969 рік).

Тарантіно на шоу Jimmy Kimmel Live!: дивіться відео