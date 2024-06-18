7 идеальных фильмов: легендарный Квентин Тарантино назвал свои любимые ленты

Культовый режиссер Квентин Тарантино заявил, что для него существует только семь идеальных фильмов. Интересно, что ни одна из его лент не попала в этот рейтинг.

Большинство любимых фильмов Квентина Тарантино были сняты с 1970 до 1985 годов. Режиссер заметил, что идеальное кино для каждого свое. Однако ленты из его перечня являются однозначно удачными даже на объективный взгляд.

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"Техасская резня бензопилой"

Молодые ребята едут на автофургоне, чтобы защитить могилу дедушки от вандалов. И в техасских краях, куда приезжает компания, их ждет жуткий маньяк. Эта лента задала тренд следующим фильмам ужасов.

"Техасская резня бензопилой": смотрите видео онлайн

"Челюсти"

Культовый ужастик рассказывает о волшебных американских пляжах, которые становятся местом убийств. Сначала там находят растерзанное тело девушки, с каждым днем жертв становится все больше. Полицейские отправляются на поиски акулы-убийцы. Этот фильм стал взрывным в свои времена и изменил представление киноиндустрии о блокбастерах.

"Челюсти": смотрите трейлер онлайн

"Экзорцист"

Актриса Крис Макнил замечает приступы у 12-летней дочери. Врачи не могут помочь, тем временем ситуация ухудшается. Из-за Риган умирает режиссер Деннингс, поэтому не остается сомнений, что у девочки какое-то заболевание. Но католический пастор Каррас имеет другое мнение: Риган одержима дьяволом. Фильм многими экспертами признан самым страшным за всю историю кино.

"Экзорцист": смотрите трейлер онлайн

"Энни Холл"

Лента рассказывает о любовных отношениях комика из Нью-Йорка и молодой певицы. Фильм поднимает тему желания человека быть в отношениях, какими бы бессмысленными они ни были бы. Это одна из лучших романтических комедий за все время.

"Энни Холл": смотрите трейлер онлайн

"Молодой Франкенштейн"

Молодой хирург и внук легендарного Франкенштейна стесняется своего деда. Вдруг он узнает, что унаследовал дедов имение в Трансильвании. Там он знакомится с обитателями замка, находит лабораторию Франкенштейна и сам прибегает к экспериментам. Этот фильм - пародия на классические черно-белые фильмы ужасов, именно за это его и ценят.

"Молодой Франкенштейн": смотрите трейлер онлайн

"Назад в будущее"

Подросток Марти Макфлай приезжает к своему другу-доктору Эммету Брауну, которого считают сумасшедшим. Оказывается, что мужчина создал машину времени: остается ее только испытать. Фильм оказал немалое влияние на культуру и кино.

"Назад в будущее": смотрите трейлер онлайн

"Дикая банда"

Лента рассказывает о банде грубых людей, которые не соблюдают законы и собираются сорвать последний куш, прежде чем завершить свое дело. Этот фильм считается одним из важнейших фильмов Нового Голливуда

"Дикая банда": смотрите трейлер онлайн

Относительно последнего фильма Квентин Тарантино добавил, что не считает его идеальным. Но именно в его несовершенстве заключается успех.