Квентин Тарантино признался, что не пересматривает все анимационные фильмы. Но является большим поклонником серии мультфильмов "История игрушек".

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Режиссер в восторге от третьей части "Истории игрушек" – ее он считает одним из лучших мультфильмов.

В случае с "Историей игрушек", третья часть просто замечательная. Это один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел. А если вы видели два других, то он просто потрясающий,

– сказал Квентин Тарантино.

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Квентин Тарантино добавил, что каждая следующая часть превосходит предыдущую. Третий фильм получился наиболее удачным из всех.

"Она делает то, что ни одна другая трилогия никогда не могла сделать. Первый фильм потрясающий, но второй фильм настолько замечательный, что выводит всю идею на такое большое полотно, что затмевает первый фильм. А потом третий делает то же самое со вторым. Вы увидите этот большой прыжок от первого ко второму, и они не приземляются на третий", – заметил режиссер.

В то же время Тарантино совсем не в восторге от последней, четвертой части "Истории игрушек". По его мнению, серию стоило остановить на третьей части, ведь она безупречно завершила бы трилогию.

Дело в том, что через три года или где-то так, они сняли четвертую часть. Я не имею никакого желания ее смотреть. Вы буквально закончили историю так идеально, как только могли, так что нет, мне безразлично, хороша ли она. С меня хватит,

– признался Квентин Тарантино.

Чем известна "История игрушек"

"История игрушек" – это серия мультфильмов от студии Пиксар. Сюжет рассказывает об игрушках, которые оживают, когда рядом нет людей. В центре мультфильма – отношения ковбоя Вуди и космического рейнджера База Лайтера. Владелец игрушек Энди выбирает своей любимой игрушкой База, а потому у Вуди возникает ревность. Игрушкам нужно найти взаимопонимание, чтобы преодолеть различные трудности вместе.

В следующих частях приключения игрушек продолжаются, а их владелец Энди взрослеет.