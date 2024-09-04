Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют вместе в новом триллере, Деми Мур предстанет в одной из лучших ролей, Дженна Ортега присоединится к актерскому составу фильма "Битлджюс". Читайте дальше о лентах, которые стоит посмотреть в сентябре.

К слову Они понравятся киноманам: 19 фильмов и сериалов, которые вышли в 2024 году

"Аполлон 13: Выживание"

Премьера: 5 сентября на Netflix

Документальный фильм расскажет о событиях взрыва на борту космического корабля "Аполлон:13" с точки зрения астронавтов, их семей и диспетчеров миссии. В ленте собраны архивные материалы, интервью со свидетелями и новые кадры, созданные для реконструкции.

"Аполлон 13: Выживание": смотрите трейлер онлайн

"Не говори никому"

Премьера: 13 сентября

Американские супруги с дочкой знакомятся с британской парой. Очарованная их благосклонностью, семья соглашается на приглашение пары приехать в загородный дом. Но хозяева из гостеприимных превращаются в злобных, а поездка становится ужасной. Это римейк одноименного датского хоррора.

"Не говори никому": смотрите трейлер онлайн

"Дело Гольдмана"

Премьера: 20 сентября в Великобритании и Ирландии

Криминальная драма расскажет реальную историю участника французских леворадикальных движений - Пьера Гольдмана. Его в 1974 году осудили за двойное убийство, а уже через год он снова предстал перед судом. Процесс он использовал для того, чтобы выступить против коррупции, расизма и антисемитизма.

"Дело Гольдмана": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Премьера: 27 сентября в США, Канаде, Финляндии

Научно-фантастический мультфильм расскажет о космической гостье – робота Роз. Она терпит кораблекрушение и на необитаемом острове учится жить без всяких технологий, но с помощью местных животных.

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн

"Три его дочери"

Премьера: 20 сентября на Netflix

Комедийная драма со знаменитыми актрисами в главных ролях расскажет о трех сестрах. Они вынужденно живут в одной квартире, чтобы заботиться о смертельно больном отце. Острая история пока получает только положительные отзывы.

"Три его дочери": смотрите трейлер онлайн

"Субстанция"

Премьера: 19 сентября в Австралии, 20 сентября в Великобритании и США

Деми Мур сыграла Элизабет Спаркл: ведущую фитнес-шоу, которая раньше была голливудской знаменитостью. Босс увольняет ее, чтобы нанять кого-то моложе, и Элизабет решает заплатить загадочной компании, чтобы изготовить собственный молодой клон. Все это будет иметь ужасные последствия.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

"Ли"

Премьера: 13 сентября в Британии и Ирландии, 27 сентября в США, Норвегии и Швеции

Фильм Кейт Уинслет, где она также исполнила главную роль, расскажет историю американской модели Ли Миллер. Она стала военной фотожурналисткой во Второй мировой войне. Актриса назвала свою героиню зажигательной и независимой женщиной.

"Ли": смотрите трейлер онлайн

"Одинокие волки"

Премьера: 27 сентября на AppleTV+

Долгожданное возвращение легендарного дуэта Джорджа Клуни и Брэда Питта. Клуни играет крутого наемника, который "зачищает" места преступлений до прибытия властей. Он думает, что является уникальным в своей специальности, но оказывается, что персонаж Питта получает то же задание.

"Одинокие волки": смотрите трейлер онлайн

"Битлджюс Битлджюс"

Премьера: 6 сентября в международном прокате

Через 36 лет после появления фильма "Битлджюс" неординарный персонаж Бетельгейзе появится в новой странной комедии, ставшей сиквелом. К актерскому составу присоединилась Дженна Ортега.

"Битлджюс Битлджюс": смотрите трейлер онлайн

"Мегаполис"

Премьера: 27 сентября в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Испании и Швеции Ирландии Испании и Швеции

Лента расскажет о политических интригах и радикальной архитектуре в городе Новый Рим. На фильм потратили около 120 миллионов долларов, что значительно повышает ожидания.

"Мегаполис": смотрите трейлер онлайн