Бред Пітт та Джордж Клуні зіграють разом у новому трилері, Демі Мур постане в одній з найкращих ролей, Дженна Ортега долучиться до акторського складу фільму "Бітлджюс". Читайте далі про стрічки, які варто подивитися у вересні.

До слова Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Аполлон 13: Виживання"

Прем'єра: 5 вересня на Netflix

Документальний фільм розповість про події вибуху на борту космічного корабля "Аполлон:13" з погляду астронавтів, їхніх родин та диспетчерів місії. У стрічці зібрані архівні матеріали, інтерв'ю зі свідками та нові кадри, створені для реконструкції.

"Аполлон 13: Виживання": дивіться трейлер онлайн

"Не кажи нікому"

Прем'єра: 13 вересня

Американське подружжя з донькою знайомиться з британською парою. Зачарована їхньою прихильністю, сім'я погоджується на запрошення пари приїхати до заміського будинку. Але господарі з гостинних перетворюються на злісних, а поїздка стає жахливою. Це римейк однойменного данського хоррора.

"Не кажи нікому": дивіться трейлер онлайн

"Справа Гольдмана"

Прем'єра: 20 вересня у Великій Британії та Ірландії

Кримінальна драма розповість реальну історію учасника французьких ліворадикальних рухів - П'єра Гольдмана. Його у 1974 році засудили за подвійне вбивство, а вже через рік він знову постав перед судом. Процес він використав для того, щоб виступити проти корупції, расизму та антисемітизму.

"Справа Гольдмана": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Прем'єра: 27 вересня у США, Канаді, Фінляндії

Науково-фантастичний мультфільм розповість про космічну гостю – робота Роз. Вона зазнає корабельної аварії та на безлюдному острові вчиться жити без жодних технологій, але з допомогою місцевих тварин.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн

"Три його доньки"

Прем'єра: 20 вересня на Netflix

Комедійна драма зі знаменитими акторками в головних ролях розповість про трьох сестер. Вони вимушено живуть в одній квартирі, щоб піклуватися про смертельно хворого батька. Гостра історія наразі отримує тільки позитивні відгуки.

"Три його доньки": дивіться трейлер онлайн

"Субстанція"

Прем'єра: 19 вересня в Австралії, 20 вересня у Великій Британії та США

Демі Мур зіграла Елізабет Спаркл: ведучу фітнес-шоу, яка раніше була голлівудською знаменитістю. Бос звільняє її, щоб найняти когось молодше, та Елізабет вирішує заплатити загадковій компанії, щоб виготовити власний молодий клон. Все це матиме жахливі наслідки.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

"Лі"

Прем'єра: 13 вересня у Британії й Ірландії, 27 вересня у США, Норвегії та Швеції

Фільм Кейт Вінслет, де вона також виконала головну роль, розповість історію американської моделі Лі Міллер. Вона стала воєнною фотожурналісткою у Другій світовій війні. Акторка назвала свою героїню запальною та незалежною жінкою.

"Лі": дивіться трейлер онлайн

"Самотні вовки"

Прем'єра: 27 вересня на AppleTV+

Довгоочікуване повернення легендарного дуету Джорджа Клуні та Бреда Пітта. Клуні грає крутого найманця, який "зачищає" місця злочинів до прибуття влади. Він гадає, що є унікальним у своїй спеціальності, але виявляється, що персонаж Пітта отримує те саме завдання.

"Самотні вовки": дивіться трейлер онлайн

"Бітлджюс Бітлджюс"

Прем'єра: 6 вересня у міжнародному прокаті

Через 36 років після появи фільму "Бітлджюс" неординарний персонаж Бетельгейзе з'явиться у новій дивній комедії, що стала сиквелом. До акторського складу приєдналась Дженна Ортега.

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн

"Мегаполіс"

Прем'єра: 27 вересня у США, Великій Британії, Канаді, Ірландії, Іспанії та Швеції

Стрічка розповість про політичні інтриги та радикальну архітектуру у місті Новий Рим. На фільм витратили близько 120 мільйонів доларів, що значно підвищує очікування.

"Мегаполіс": дивіться трейлер онлайн