Знаменитый Квентин Тарантино обвинил Болдуина в убийстве украинки: "Должен был проверить оружие"

Американский режиссер Квентин Тарантино известен своими культовыми лентами "Бешеные псы" и "Убить Билла". Мужчина высказал свое мнение относительно ситуации с актером Алеком Болдуином.

Болдуин оказался в центре скандала после трагического инцидента на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где произошла случайная смерть украинского оператора Галины Гатчинс. Хотя суд признал Болдуина невиновным в этом трагическом случае, Тарантино имеет другое мнение.

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Квентин Тарантино высказался об Алеке Болдуине: что сказал режиссер

Тарантино выразил несогласие с решением суда, который оправдал Болдуина. По его мнению, независимо от юридических решений, такие трагические инциденты на съемочных площадках должны иметь серьезные последствия. Он считает, что вопрос безопасности на съемках нельзя игнорировать.

На 90% в убийстве Галины виновата оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, однако остальные 10% вины – на Болдуине. Перед съемками сцены актер должен был проверить оружие, чтобы убедиться, что в стволе нет пули или других проблем с ней. Он не только держит оружие в руках, но и берет на себя ответственность за него,

– подчеркнул Квентин.

Подкаст Квентина Тарантино: смотрите видео онлайн

В разговоре с Биллом Махером Квентин Тарантино отметил, даже если суд оправдал актера, это не означает, что ответственность можно полностью снять.

Тарантино считает, что большая часть вины за этот инцидент лежит на оружейнице фильма Ханне Гутьеррес-Рид, которая отвечала за безопасность оружия на съемочной площадке. Однако, режиссер убежден, что ответственность должна быть и на самом Болдуине, поскольку он держал оружие в руках и должен был быть осторожнее во время работы.