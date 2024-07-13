На днях стало известно, что следователи уничтожили важную улику в деле – револьвер Кольт 45-го калибра. Эксперт ФБР ударил молотком по пистолету, повредив его внутренние компоненты.

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Впрочем, оказывается, что сторона обвинения решила скрыть ключевые доказательства по делу против Алека. Адвокаты Болдуина заявили, что офис шерифа Санта-Фе не сообщил о существовании коробки с патронами во время расследования. Из-за умышленного сокрытия факта владения боевых патронов, судья объявила приговор.

Нарушение государством процедуры раскрытия информации привело к ненужной, неисправимой задержке в рассмотрении дела судом присяжных. Закрытие дела с предубеждениями является оправданным для обеспечения целостности судебной системы,

– сообщила судья.

Если бы Алека признали виновным в совершении тяжкого преступления, ему бы грозило до 18 месяцев заключения. Впрочем, Болдуина оправдали, поэтому лишение свободы ему не грозит. После слов судьи актер снял очки и расплакался от радости.

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