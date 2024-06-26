Сторона защиты утверждает, что следователи уничтожили важное доказательство по делу – револьвер Кольт 45-го калибра. Это, по мнению адвокатов, ставит под сомнение справедливость и объективность расследования дела об убийстве украинки.

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Защита Алека Болдуина требует закрыть дело об убийстве украинки: подробности

В 2022 году эксперт ФБР ударил молотком по пистолету, повредив его внутренние компоненты. Вследствие этого спусковой крючок больше не мог оставаться в полностью взведенном положении. Адвокат звезды Джон Бэш заявил, что из-за этих действий защита потеряла возможность исследовать пистолет в его первоначальном состоянии.

Бэш также отметил, что эксперт не разобрал пистолет перед тестированием и не зафиксировал состояние его внутренних компонентов на фотографиях.

Это одно из самых вопиющих скоплений фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что оружие будет уничтожено, и не сделали ничего, чтобы сохранить доказательства для обвиняемого,

– отметил Джон Бэш.

Прокурор Эрлинда Джонсон, представляя сторону обвинения, оправдывает действия следователей. Она подчеркнула, что на момент заказа экспертизы следователи не знали, что пистолет станет ключевым доказательством по делу. Джонсон также отметила, что защита имеет возможность доказать свою позицию, используя другие доступные доказательства.

После трехчасового слушания судья Мэри Марлоу Зоммер объявила, что свое решение она сообщит в пятницу.

Когда состоится суд по делу об убийстве украинки Галины Гатчинс

Судебный процесс планируется на восемь дней, с 10 по 19 июля.

Если Алека Болдуина признают виновным в совершении тяжкого преступления, ему может грозить до 18 месяцев заключения. Судья Мэри Марлоу Зоммер уже отклонила два предыдущих ходатайства о закрытии дела.

Также ранее суд вынес приговор оружейнице Анне Гутьеррес-Рид, которая отвечала за револьвер, в котором оказался боевой патрон. Ее приговорили к 18 месяцам заключения.