Звездный режиссер сообщил о планах снять свой последний, десятый по счету фильм. О чем будет следующая лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать римейк своего полнометражного дебюта "Бешеные псы", но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.

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Почему Тарантино решил уйти из кино

По словам 58-летнего Тарантино, его решение уйти на пенсию связано с тем, что "режиссеры не становятся лучше со временем". В качестве примера несвоевременного выхода на пенсию Тарантино привел Дона Сигела, "жирной точкой" и красивым финалом для которого могла бы стать драма 1979 года "Побег из Алькатраса". Но Сигел не успокоился и снял еще два фильма. Оба – с довольно удручающими последствиями.

Он также отметил, что считает свою кинокарьеру довольно длительной и удачной, кроме того режиссер отметил, что сумел реализовать все свои идеи.

Что известно о десятом фильме Тарантино Сейчас о фильме ничего неизвестно. Однако отвечая на вопрос ведущего, Тарантино отметил, что действительно хотел бы снять саморебут своей криминальной драмы 1992 года "Бешеные псы", выполнив его в современном ключе.

Тарантино уходит из кино: смотрите видео онлайн