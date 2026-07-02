Ларина Руснак поразила тем, какой профессией она собиралась овладеть в начале большой войны

После начала полномасштабной войны многие украинские актеры задумались о том, что их профессия может оказаться ненужной. Поэтому немалое число из них были готовы при необходимости осваивать новые специальности.

В частности, Народная артистка Украины Лариса Руснак призналась, что также рассматривала для себя другую профессию. Об этом она рассказала в интервью для OBOZ.UA.

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Какую профессию собиралась освоить Лариса Руснак?

Лариса Руснак хорошо известна украинским зрителям по роли в сериале "Тиха Нава", многочисленным спектаклям Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, а также многолетней работе ведущей программы "Лото забавы". Кроме того, она снялась во многих популярных украинских сериалах.

Но полномасштабное вторжение заставило актрису задуматься о кардинальной смене профессии. Она призналась, что всерьез рассматривала возможность работать таксисткой. В первые месяцы войны ей казалось, что театр утратил свое значение, а профессия актрисы больше никому не нужна. Именно поэтому у нее был запасной план – сесть за руль и зарабатывать на жизнь перевозками.

Думала, что наша профессия больше никому не нужна. Казалось, что в такое время театр просто теряет смысл. И решила, что могу быть таксисткой,

– поделилась актриса.

Однако со временем стало ясно, что именно искусство стало для многих украинцев источником поддержки и надежды в самые тяжелые времена. Театральные залы вновь начали наполняться зрителями, а украинский кинематограф получил мощный импульс к развитию. Сегодня профессия актера остается востребованной и играет важную роль в культурной жизни страны.

Какие еще украинские актеры задумывались о смене профессии?

Лариса Руснак – не единственная украинская актриса, которая в начале полномасштабной войны задумывалась о смене профессии. Так, Наталья Васько рассказывала, что была готова устроиться на работу в ресторан и готовить борщи и вареники.

Юлия Буйновская признавалась, что действительно устроилась в кафе, ведь нужно было зарабатывать на жизнь. А Роман Ясиновский и сегодня работает таксистом, совмещая эту работу со съемками в украинских фильмах и сериалах, а также с выступлениями на театральной сцене.