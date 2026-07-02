Зокрема, Народна артистка України Лариса Руснак зізналася, що також розглядала для себе іншу професію. Про це вона розповіла в інтерв'ю для OBOZ.UA.

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Яку професію думала опанувати Лариса Руснак?

Лариса Руснак добре відома українським глядачам за роллю в серіалі "Тиха Нава", численними виставами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а також багаторічною роботою ведучою "Лото забави". Крім того, вона знялася в багатьох популярних українських серіалах.

Та повномасштабне вторгнення змусило акторку замислитися над кардинальною зміною професії. Вона зізналася, що серйозно розглядала можливість працювати таксисткою. У перші місяці війни їй здавалося, що театр втратив своє значення, а професія актора більше нікому не потрібна. Саме тому вона мала запасний план – сісти за кермо й заробляти на життя перевезеннями.

Думала, що наша професія більше нікому не потрібна. Здавалося, що в такий час театр просто втрачає сенс. І вирішила, що можу бути таксисткою,

– поділилась акторка.

Однак згодом стало зрозуміло, що саме мистецтво стало для багатьох українців джерелом підтримки та надії у найважчі часи. Театральні зали знову почали наповнюватися глядачами, а український кінематограф отримав потужний поштовх до розвитку. Сьогодні професія актора залишається затребуваною й відіграє важливу роль у культурному житті країни.

Які ще українські актори думали над зміною професії?

Лариса Руснак – не єдина українська акторка, яка на початку повномасштабної війни замислювалася над зміною професії. Так, Наталія Васько розповідала, що була готова піти працювати до ресторану й готувати борщі та вареники.

Юлія Буйновська зізнавалася, що справді влаштувалася до кав'ярні, адже потрібно було заробляти на життя. А Роман Ясіновський і сьогодні працює таксистом, поєднуючи цю роботу зі зйомками в українських фільмах і серіалах та грою на театральній сцені.