Не "Подменой" одной: фильмы и сериалы с непревзойденной Ларисой Руснак

Лариса Руснак – украинская актриса, которая также была ведущей популярной программы "Лото Забава". Она снялась в новых сериалах "Подмена" и "Тихая Нава", которые стали популярными среди зрителей.

В каких фильмах и сериалах снялась Лариса Руснак?

"Подмена"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Сюжет разворачивается вокруг успешного архитектора Екатерины, чья жизнь меняется после неожиданного звонка сестры-близняшки Ирины, с которой она не общалась длительное время.

Екатерина срочно отправляется в Болгарию, где живет сестра, ведь та просит о помощи. Однако оказалось, что Ирина обманула женщину, поэтому она оказывается в чужой стране без документов и возможности быстро вернуться домой.

Между тем Ирина приезжает в Киев и разрушает карьеру и семью сестры, которые та строила годами. Сама Екатерина переживает в Болгарии немало испытаний и встречает любовь.

"Мирный-21"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Украинская военная драма от режиссера Ахтема Сеитаблаева, снята на основе реальных событий 2014 года.

Это история об отваге луганских пограничников, которые дали отпор врагам, когда те пыталась захватить пункт пропуска "Мирный-21". Хотя у россиян было преимущество в технике и силе, украинские защитники держали оборону.

"Тихая Нава"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Летом 2018 года Адам и его невеста Инна отдыхали в городке Тихая Нава. После ссоры парень убегает, а девушка отправляется на его поиски и становится жертвой изнасилования. Полиция не берется за расследование преступления, Инна начинает подозревать самого Адама, в конце концов они расходятся.

Парень хочет добиться справедливости и найти обидчика, поэтому снова приезжает в Тихую Наву. Он оказывается в центре новых ужасных преступлений. Местная полиция и власти пытаются замять эти дела, поэтому Адам вступает в борьбу с системой, чтобы найти и наказать виновных.

"Путь поколений"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

События происходят в 2014 году. Молодой программист Назар не хочет идти на войну. Вместе со своей девушкой он путешествует по стране, а однажды останавливается в лесу, чтобы отдохнуть.

К Назару во сне приходит украинский военный. Между мужчинами происходит непростой разговор, который в итоге меняет будущее программиста. Теперь он должен выбрать между беременной женой и страной.

Что известно о Ларисе Руснак?

Лариса Руснак родилась в городе Подольск, что в Одесской области. Она является выпускницей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

С 1983 года работает в Киевском академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Играет в спектаклях "Мария Стюарт", "Наталка Полтавка", "Три товарища" и других.

В 2015 году Руснак получила звание народной артистки Украины. В 2020 году Владимир Зеленский наградил актрису орденом княгини Ольги III степени.