Как меняется в кадре украинская актриса Лариса Руснак: впечатляющие фотосравнения

Лариса Руснак – украинская актриса, которая неоднократно поражала зрителей своим мастерством перевоплощения. В каждом кадре она предстает по-новому.

Актриса не боится перемен, смело экспериментирует с образами и каждый раз открывает другие грани своего таланта. В материале 24 Канала мы собрали подборку кадров из разных лент, в которых Ларису Руснак сложно узнать.

Смотрите также Посмотрите "F1", если обожаете адреналин: почему фильм с Брэдом Питтом стоит вашего внимания

Как меняется в кадре украинская актриса Лариса Руснак?

Лариса Руснак – актриса, которой под силу воплотить практически любой образ. Она может быть изысканной леди из прошлого века, загадочной ведьмой, одинокой женщиной со сложной судьбой или элегантной женой с безупречными манерами. И каждая ее роль – продуманная, глубокая и совершенная, такая, что заставляет зрителей сопереживать и восхищаться.

Актриса не боится экспериментировать с внешностью и характером своих героинь. Она с одинаковой готовностью наденет роскошное вечернее платье или кардинально изменит внешность – изменит прическу, покрасит волосы, добавит образу усталости и возраста, чтобы выглядеть максимально естественно и убедительно в кадре.

Предлагаем посмотреть, как по-разному выглядит Лариса Руснак в своих ролях и насколько поразительными могут быть ее перевоплощения.

Лариса Руснак в фильме "Плен"



Лариса Руснак / Кадр из фильма

Лариса Руснак в сериале "Мелкий птенец"



Лариса Руснак / Кадр из сериала

Лариса Руснак в сериале "Кофе с кардамоном"



Лариса Руснак / Кадр из сериала

Лариса Руснак в сериале "Манекенщица"



Лариса Руснак / Кадр из сериала

Лариса Руснак в фильме "Порох и дробь"



Лариса Руснак / Кадр из фильма

Лариса Руснак в сериале "Пепел Феникса"



Лариса Руснак / Кадр из сериала

Самые новые сериалы, в которых можно увидеть Ларису Руснак

Лариса Руснак – украинская актриса театра, кино и дубляжа. За годы карьеры она сыграла в большом количестве лент, каждый раз демонстрируя глубину и многогранность своего таланта. Среди ее новейших работ – мегапопулярный украинский сериал "Тихая Нава", лента "Мелкая птица", сериал "Узнай меня" и другие проекты.

Кроме работы в кино, Ларису Руснак можно увидеть на сцене Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В театре она также воплощает множество ярких, разноплановых и смелых образов, что в очередной раз подтверждают ее высокий профессиональный уровень.