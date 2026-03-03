Это история о чемпионате по автогонкам, создана в сотрудничестве с FIA. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот фильм стоит увидеть каждому.

Почему фильм понравится поклонникам адреналина?

Фильм снимали в тесном сотрудничестве с Формулой-1 – на реальных трассах чемпионата, с использованием настоящих болидов и новейших IMAX-камер. Для работы там даже сформировали отдельную съемочную команду, что позволило максимально погрузиться в атмосферу гонки.

У "F1: Фильм" звук и музыка – это не просто фон, а полноценные инструменты драматургии. Режиссер и продюсер привлекли ведущих специалистов индустрии, чтобы передать скорость, напряжение и эмоцию автоспорта через аудиальное восприятие.

Саундтрек Ганса Циммера усиливает каждый поворот сюжета, а звуковой дизайн буквально погружает зрителя внутрь болида.

Ведь Формулу-1 недостаточно просто видеть – ее нужно слышать. Пронзительный рев двигателя на прямой, изменение тональности, когда машина пролетает мимо, агрессивное рычание коробки передач во время резкого торможения перед поворотом – это не просто звук, а физическое ощущение скорости. То самое ощущение, которое обычно можно пережить только вживую на Гран-при.

Образ Сонни Гейза некоторые считают нереалистичным, но одновременно добавляют – это именно тот герой, которым хотелось бы быть каждому. Зато Джошуа, по мнению части зрителей, иногда слишком эмоциональный, из-за чего отдельные сцены кажутся затянутыми. Линию Кейт, как отмечают обозреватели, раскрыли недостаточно – она могла бы стать более самостоятельной героиней.

Однако визуальная и музыкальная составляющие – на высоком уровне, поэтому фильм особенно эффектно смотрится на большом экране с качественным звуком. "F1" – не просто спортивная драма, а технический эксперимент большого масштаба.

Главное, что стоит знать о "F1: Фильм"

Главную роль в фильме исполнил Брэд Питт – он воплотил образ Сонни Гейза, бывшего пилота Формулы-1, который через тридцать лет возвращается в большой спорт, чтобы спасти команду-аутсайдера и дать ей шанс на второе дыхание.

Его напарником становится амбициозный новичок Джошуа Пирс, которого сыграл Дамсон Идрис. Между опытным ветераном и молодым талантом возникает напряженная, но захватывающая динамика соперничества и наставничества.

В актерский состав также вошли такие актеры:

Кэрри Кондон ("Банши Инишерина),

Хавьер Бардем ("Дюна", "Русалочка"),

Тобайас Мензис ("Чужестранка", "Корона"),

Сара Найлс ("Тед Лассо")

Ким Бодниа ("Мост"). Музыку к ленте создал легендарный композитор Ганс Циммер.

