Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. В материале расскажем, о какой сумме идет речь.

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"F1® ФИЛЬМ" стал самой кассовой лентой Apple на сегодня: подробности

Спортивная драма "Формула-1" об автогонках с Брэдом Питтом в главной роли собрала 293 миллиона долларов в мировом прокате за первые 10 дней после релиза.

Кстати, смотрите также, как создавался культовый саундтрек к ленте "F1® ФИЛЬМ" – по ссылке.

"F1® ФИЛЬМ": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента, созданная Apple, опередила все предыдущие фильмы студии по кассовым сборам. Для сравнения, "Убийцы цветочной полни" Мартина Скорсезе собрал 158 миллионов долларов, а "Наполеон" Ридли Скотта - 221 миллион долларов.

Таким образом, "Формула-1" стала самым кассовым фильмом Apple на сегодня.