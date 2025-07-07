Сегодня на украинских съемочных площадках нет места актерам страны-оккупанта. В материале Кино 24 мы рассказываем об украинских артистах, которые построили свою карьеру в России, но вернулись в Украину и занимаются сознательно проукраинской позицией.

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Алексей Нагрудный

Алексей Нагрудный был одним из тех артистов, которые работали и имели успешную карьеру в России. С 2007 по 2010 год он работал в московском "Театре музыки и драмы Стаса Намина".

Однако актер говорит, что уже тогда россияне использовали свои навыки пропаганды. И уже тогда Алексей понял, что ему это не подходит. Он говорит, что его возвращение домой в Украину было вопросом времени.

Во всем мы очень разные. Как можно было этого не замечать? Не знаю,

– говорит Нагрудный.

Сегодня актер живет в Киеве, поддерживает Украину и говорит правду о большой войне, которую ведут российские оккупанты.

Среди лент, в которых вы можете его увидеть: "Женский врач. Новая жизнь", "Раша гудбай" и другие.

Также свою карьеру в стране оккупанта строили такие украинские актрисы:

Екатерина Кузнецова

Любава Грешнова

Мила Сивацкая

Валерия Ходос

Однако все они сегодня имеют очень четкую проукраинскую позицию. Актрисы снимаются в украинских кинопроектах и делятся правдой о войне в своих соцсетях.