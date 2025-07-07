Сьогодні на українських знімальних майданчиках немає місця акторам країни-окупанта. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про українських артистів, які побудували свою кар'єру в Росії, але повернулись в Україну та займаються свідомо проукраїнською позицією.
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Олексій Нагрудний
Олексій Нагрудний був одним із тих артистів, які працювали та мали успішну кар'єру в Росії. З 2007 по 2010 рік він працював у московському "Театрі музики та драми Стаса Наміна".
Однак актор каже, що вже тоді росіяни використовували свої навички пропаганди. І вже тоді Олексій зрозумів, що йому це не підходить. Він каже, що його повернення додому в Україну було питанням часу.
У всьому ми дуже різні. Як можна було цього не помічати? Не знаю,
– каже Нагрудний.
Сьогодні актор живе у Києві, підтримує Україну та говорить правду про велику війну, яку провадять російські окупанти.
Серед стрічок, у яких ви можете його побачити: "Жіночий лікар. Нове життя", "Раша гудбай" та інші.
Також свою кар'єру в країні окупанта будували такі українські акторки:
- Катерина Кузнецова
- Любава Грешнова
- Міла Сивацька
- Валерія Ходос