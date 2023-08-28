"Констатировал очевидное": Ларс фон Триер оправдался за соболезнования россиянам

Знаменитый датский Ларс фон Триер снова высказался о войне в Украине, отреагировав на хейт в сети. Он пожаловался, что его не так поняли.

В предварительном заявлении режиссер выразил свою поддержку российским оккупантам на фоне новостей о передаче Украине истребителей F-16. Он обратился к Зеленскому, Путину и премьер-министру Дании, и отметил о том, что их жизни также важны.

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Ларс фон Триер оправдался

Новым заявлением Ларс поделился в инстаграме. В первую очередь, он отметил, что всем сердцем поддерживает Украину. "Похоже, режиссер хочет усидеть на двух стульях одновременно", – комментируют люди в сети.

Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: вся жизнь в этом мире имеет значение! Забытая фраза, кажется, с тех времен, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс,

– заявил Триер.