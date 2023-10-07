В Латвии показали спектакль "Перемирие" с кремлевскими нарративами: как отреагировала Украина

В Латвии провели спектакль "Перемирие", полный нарративами российской пропаганды. В МИД Украины уже отреагировали на постановку.

Театр города Даугавпилс 6 октября представил зрителям представление под названием "Перемирие". В ней заложены нарративы, подыгрывающие российской пропаганде.

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В описании к спектаклю говорится, что пьеса рассказывает о событиях на Донбассе 2014 года, где "непримиримые враги" встречаются на нейтральной территории. Режиссером этой постановки является Алексей Куралеха из Донецка, называющий себя гражданином псевдореспублики "ДНР". Из открытых источников известно, что его представления также проводятся в России.

Реакция Посольства Украины в Латвии

В МИД Украины осудили проведение пропагандистского представления. Посольство отмечает, что оно полностью построено на элементах российской пропаганды, распространяемой страной-террористом.

В спектакле "Перемирие" заложены кремлевские нарративы, в том числе война на Донбассе, развязанная Россией и оккупация ею украинских территорий в 2014 году, автор этой пьесы называет "украинским конфликтом", а также никоим образом не упоминается о России как страну-агрессора,

– считают в Посольстве.

Там также подчеркнули, что уже само название "Перемирие" содержит нарративы кремлевской пропаганды о "братских народах" и навязывает мнение о том, что виноваты обе стороны. В то время как российская агрессия длится уже 9 лет, а полномасштабная война продолжается – никаких дружеских или братских отношений быть не может. Почему-то в пьесе не упоминается, что украинцы отстаивают свою свободу и территориальную целостность страны.

"Учитывая, что Россия продолжает убивать украинцев, уничтожая украинские города и села, проведение представлений по мотивам таких пьес как "Перемирие", Посольство считает недопустимым. К сожалению, Посольство не получило должной реакции от компетентных латвийских институтов на официальные запросы об отмене этого пропагандистского представления в Латвии и считает, что проведение таких публичных мероприятий противоречит решительной политике Латвии по борьбе с пропагандой", – подытожили в Посольстве.



Спектакль полон пропаганды / Фото из фейсбука Посольства