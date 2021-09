Лауреаты премии Эмми-2021: победители самой престижной награды Телевизионной Академии

Наконец отгремела 73-я премия Эмми – самая престижная телепремия, на которую в этом году претендовали телешоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоялось 19 сентября.

Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2021 состоялась в Лос-Анджелесе. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Хитрости".

К теме Эмми-2021: организаторы назвали первых победителей премии – среди них "Мандалорец" и другие

Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Хитрости". "Мейр из Исттауна" сумел завоевать наибольшее количество наград в номинации "Лучший мини-сериал". Обладателем премии стал драматический сериал "Ход королевы".

В 2021 году проекты HBO и HBO Max получили наибольшее количество упоминаний – 130. На втором месте Netflix с 129-ю номинациями и на третьем – Disney+ – 71.

Список основных победителей на 73-ю телепремию "Эмми"

Лучший драматический сериал – "Корона" (The Crown).

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso).

"Тед Лассо" 2020 год: смотрите трейлер



Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Ханна Уэддингхэм ("Тед Лассо").

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Бретт Голдстин ("Тед Лассо").

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джош О'Коннор ("Корона").

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Оливия Колман ("Корона").



Оливия Колман / Фото из инстаграма звезды itsoliviacolman

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт ("Хитрости").

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме – Эван Питерс ("Мейр из Исттауна").

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Тобайас Мензис ("Корона").

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон ("Корона").

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме – Джулианна Николсон ("Мейр из Исттауна").

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме – Юэн Мак-Грегор ("Холстон").

"Холстон" 2021 год: смотрите трейлер

Интересно Победители 46-го Международного кинофестиваля в Торонто: кто получил главный приз

Лучший мини-сериал – "Ход королевы".

"Ход королевы" 2020 год: смотрите трейлер



Лучшая актриса в мини-сериале или фильме – Кейт Уинслет.

Лучший сценарий комедийного сериала – Пол В. Даунс.

Лучшая режиссура драматического сериала – Джессика Хоббс (War).

Лучший сценарий драматического сериала – Питер Морган (War).

Лучшая режиссура комедийного сериала – Люсия Аньелло (There Is No Line).

Лучшее ток-шоу – "События прошедшей недели с Джоном Оливером".

Лучшая режиссура мини-сериала, телефильма или драматической программы – Скотт Фрэнк ("Ход королевы").

Лучший сценарий мини-сериала, телефильма или драматической программы – "Я могу уничтожить тебя" (Михаэла Коэл).

Лучшая режиссура развлекательной программы – Дон Рой Кинг (Dave Chappelle; Foo Fighters).

Лучшее конкурсное реалити-шоу – "Королевские гонки РуПола".

Церемония вручения наград Эмми-2021: смотрите видео