Фильмом-открытием фестиваля в Торонто стал мюзикл "Дорогой Эван Хансен" режиссера Стивена Чбоски о старшекласснике с тревожным расстройством. Фестиваль закрылся новой работой режиссера Чжана Имоу "Одна секунда" о бродячем киномеханике.

Материалы кинофестиваля и репортажи можно посмотреть на инстаграм-странице TIFF.

Список номинаций и победителей

Напомним, что главной наградой кинофестиваля считается Приз зрительских симпатий (People's Choice Award), который вручается по результатам голосования аудитории.

People's Choice Award – "Белфаст" (Belfast)

People's Choice Award – "Белфаст" | Фото из инстаграма кинофестиваля

People's Choice Award, First Runner Up – "Власть пса" (Power of the Dog)

Бенедикт Камбербэтч – звезда фильма "Власть пса" / Фото из инстаграма кинофестиваля

People's Choice Award, Second Runner Up – "Скарборо" (Scarborough)

People's Choice Award: документальные фильмы – "Спасение" (The Rescue)



Документальный фильм – "Спасение" / Фото из инстаграма кинофестиваля

People's Choice Award: Midnight Madness – "Титан" (Titane)

Лучший канадский полнометражный фильм – Ste. Anne

Лучший канадский короткометражный фильм – Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Лучший международный короткометражный фильм – Astel

Приз FIPRESCI – Anatolian Leopard

Приз NETPAC – "Коста-Брава, Ливан" (Costa Brava, Lebanon)

Amplify Voices – The Gravedigger's Wife

Amplify Voices – The Gravedigger's Wife / Фото из инстаграма кинофестиваля

Changemaker Award – "Скарборо" (Scarborough)

Share Her Journey – Astel

Почетные награды кинофестиваля в Торонто

Ранее стало известно, что в этом году лауреатами премии TIFF Tribute Awards являются актеры Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн (оба – обладатели TIFF Tribute Actor Award). Также премию за особый вклад в развитие мирового кинематографа получил режиссер Дени Вильнев ("Дюна" – TIFF Ebert Director Award), а также документалистка Аланис Обомсавин (Jeff Skoll Award in Impact Media), певица и активистка Дайон Уорвик (Special Tribute Award), режиссер Данис Гули (TIFF Emerging Talent Award).

Полный список фильмов, которые были представлены в программе Гала-премьер:

"Белфаст" / Belfast (Великобритания), Режиссер Кеннет Брана;

Clifford the Big Red Dog (США, Великобритания, Канада), режиссер Уолт Бекер;

"Дорогой Эван Хансен" / Dear Evan Hansen (США), режиссер Стивен Чбоски;

The Electrical Life of Louis Wain (Великобритания), режиссер Уилл Шарп – с участием звезды сериала "Корона" Клер Фой и Бенедикта Кембербэтча;

Jagged (США), режиссер Элисон Клайм;

"Прошлой ночью в Сохо" / Last Night in Soho (Великобритания), режиссер Эдгар Райт – с участием звезды "Хода королевы" Ани Тейлор-Джой;

"Бал безумцев" / Le Bal des Folles (Франция), режиссер Мелани Лоран;

Night Raiders (Канада, Новая Зеландия), режиссер Данис Гули;

"Одна секунда" / Yi miao zhong (Китай), режиссер Чжан Имоу;

The Survivor (США, Канада, Венгрия), режиссер Барри Левинсон;

"Прощение" / The Forgiven (Великобритания), режиссер Джон Майкл Макдонах.

Специальные премьеры кинофестиваля в Торонто

Ali & Ava (Великобритания), режиссер Клио Барнард;

"Все мои ничтожные печали"/ All My Puny Sorrows (Канада), режиссер Майкл МакХоун;

"Благословение" / Benediction (Великобритания), режиссер Терренс Дэвис;

"Остров Бергмана" / Bergman Island (Франция), режиссер Миа Хансен-Леве;

"Шарлотта" / Charlotte (Канада, Франция, Бельгия), режиссеры Эрик Варин, Тахир Рана;

Dionne Warwick: Do Not Make Me Over (США), режиссеры Dave Wooley и David Heilbroner;

"Сядь за руль моей машины" / Drive My Car (Япония), режиссер Рюсуке Хамагути;

"Встреча" / Encounter (США), режиссер Мишель Пирс;

"Глаза Тэмми Фэй" / The Eyes of Tammy Faye (США), режиссер Michael Showalter;

"Виновный" / The Guilty (США), режиссер Антуан Фукуа;

"Я создан для тебя" / Ich bin dein Mensch (Германия), режиссер Мария Шрадер;

Inexorable (Бельгия, Франция), режиссер Fabrice du Welz;

Lakewood (Канада), режиссер Филлип Нойс;

"Средний человек" / The Middle Man (Норвегия), режиссер Bent Hamer

"Официальный конкурс" / Official Competition (Испания, Аргентина), режиссеры Мариано Конн и Гастон Дюпра;

"Париж, 13-й округ" / Paris 13th District / Les Olympiades (Франция), режиссер Жак Одиар;

"Маленькая мама" / Petite Maman (Франция), режиссер Селин Скьямма;

The Starling (США), режиссер Тед Мелфи

"История моей жены" / The Story Of My Wife / A Feleségem Története (Венгрия), режиссер Илдико Энеди;

"Три этажа" / Tre piani (Италия), режиссер Нанни Моретти;

Violet (США), режиссер Жюстин Бейтман;

"Худший человек в мире" / The Worst Person in the World (Норвегия), режиссер Йоаким Триер;

"Колено Ахеда" / Ha'berech / Ahed's Knee (Израиль), режиссер Надав Лапид;

La Caja (Мексика, США), режиссер Lorenzo Vigas;

"Франция" / France (Франция), режиссер Брюно Дюмон;

"Где Анна Франк?" / Where is Anne Frank? (Израиль), режиссер Ари Фольман.

