Видеоролик появился на ютуб-канале кинокомпании Focus Features. Его уже успели посмотреть около полумиллиона раз за сутки. Отметим, что премьера картины в украинских кинотеатрах запланирована на 22 октября 2021 года. В украинском прокате лента должна выйти 28 октября.
Смотрите также 5 звезд Голливуда, которые возглавили список самых желанных актеров 2021
"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн
Кто сыграет в фильме
Кроме главной актрисы нашумевшего сериала "Ход королевы", в фильме появятся также:
- Томасин МакКензи;
- Мэтт Смит;
- Диана Ригг;
- Рита Ташингем;
- Теренс Стэмп;
- Джесси Мэй Ли;
- Маргарет Нолан.
Сюжет фильма "Прошлой ночью в Сохо"
В интригующей картине покажут историю молодой девушки, которая попадает в столицу Великобритании. Она очарована городом и убеждена, что именно здесь ей место. Там она встречает своего кумира – певицу (Аня Тейлор-Джой), образом и талантом которой она восхищена. Но впоследствии девушка понимает, что Лондон – не такой сказочный, как казался, а люди вокруг – не те, за кого себя выдают.