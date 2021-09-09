Видеоролик появился на ютуб-канале кинокомпании Focus Features. Его уже успели посмотреть около полумиллиона раз за сутки. Отметим, что премьера картины в украинских кинотеатрах запланирована на 22 октября 2021 года. В украинском прокате лента должна выйти 28 октября.

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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн

Интересно: Драматическая лента-хоррор "Прошлой ночью в Сохо" вошла в список премьер Международного кинофестиваля в Торонто, который стартует сегодня, 9 сентября, в Канаде.

Кто сыграет в фильме

Кроме главной актрисы нашумевшего сериала "Ход королевы", в фильме появятся также:

Томасин МакКензи;

Мэтт Смит;

Диана Ригг;

Рита Ташингем;

Теренс Стэмп;

Джесси Мэй Ли;

Маргарет Нолан.

Сюжет фильма "Прошлой ночью в Сохо"

В интригующей картине покажут историю молодой девушки, которая попадает в столицу Великобритании. Она очарована городом и убеждена, что именно здесь ей место. Там она встречает своего кумира – певицу (Аня Тейлор-Джой), образом и талантом которой она восхищена. Но впоследствии девушка понимает, что Лондон – не такой сказочный, как казался, а люди вокруг – не те, за кого себя выдают.