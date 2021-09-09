46-й Международный кинофестиваль в Торонто традиционно пройдет в течение 10 дней. На фестивале собираются видные представители международного и канадского кино. В официальном отборе фестиваля представлено около 200 фильмов. Также на фестивале будут представлены гала-премьеры фильмов, которые уже успели удивить на кинофестивалях в Каннах и Венеции.
Не пропустите Отзывы критиков на фильм "Дюна": что принесли 7-ми минутные овации в Венеции
Список номинатов премии "Платформа" за высокие художественные достижения и выдающуюся режиссерскую работу на 46-ом Международном кинофестивале в Торонто будут определять профессиональные кинематографисты. На эту награду будут претендовать картины, отобранные в программу "Платформа", председателем жюри которой в этом году стал актер Риз Ахмед, (номинант на Оскар за фильм "Звук металла"). К нему присоединятся: Клио Барнард (Великобритания), критик Валери Комплес, Энтони Чэнь (Сингапур).
Программа Гала-премьер
- "Белфаст"/Belfast (Великобритания), режиссер Кеннет Брана;
- "Большой красный пёс Клиффорд" (США, Великобритания, Канада), режиссер Уолт Бекер;
- "Дорогой Эван Хансен" / Dear Evan Hansen (США), режиссер Стивен Чбоски;
- "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (Великобритания), режиссер Уилл Шарп – с участием звезды сериала "Короны" Клер Фой и Бенедикта Кембербетча;
- Jagged (США), режиссер Элисон Клайм;
- "Прошлой ночью в Сохо"/Last Night in Soho (Великобритания), режиссер Эдгар Райт – с участием звезды "Хода королевы" Ани Тейлор-Джой;
- "Бал безумцев"/Le Bal des Folles (Франция), режиссер Мелани Лоран;
- Night Raiders (Канада, Новая Зеландия), режиссер Данис Гули;
- "Одна секунда"/Yi miao zhong (Китай), режиссер Чжан Имоу;
- The Survivor (США, Канада, Венгрия), режиссер Барри Левинсон;
- "Прощение"/The Forgiven (Великобритания), режиссер Джон Майкл Макдонах.
Конкурс TIFF Tribute Awards
В 2021 году конкурс совместно организован с Bell Media Studios и второй год подряд будет транслироваться на международном уровне благодаря стримингу Variety. В этом году грантами и премией Tribute Awardsта будут отмечены такие звезды Голливуда, как Джессика Честейн и Бенедикт Камбербэтч. Также за вклад в развитие мирового кинематографа будет отмечен франко-канадский режиссер Дени Вильнев ( "Дюна", "Бегущий по лезвию 2049") и режиссер Аланис Обомсавин ( "Канехсатаке 270 лет сопротивления").
Подробности премии можно узнать на сайте кинофестиваля.
TIFF Tribute Awards 2021: смотрите тизер вручения
Специальные премьеры кинофестиваля в Торонто
Участниками программы специальных премьер стали фильмы, которые принимали участие в конкурсной программе 74-го Каннского кинофестиваля, в частности лауреат Золотой пальмовой ветви – боди-хоррор Джулии Дюкорно "Титан" и громкая премьера 78-го Венецианского кинофестиваля Дени Вильнева "Дюна" .
- Ali & Ava (Великобритания), режиссер Клио Барнард;
- "Все мои ничтожные печали"/All My Puny Sorrows (Канада), режиссер Майкл МакГоун;
- "Благословение"/Benediction (Великобритания), режиссер Терренс Дэвис;
- "Остров Бергмана"/Bergman Island (Франция), режиссер Миа Хансен-Леве;
- "Шарлотта"/Charlotte (Канада, Франция, Бельгия), режиссеры Эрик Варин, Тахир Рана;
- Dionne Warwick: Do not Make Me Over (США), режиссеры Dave Wooley и David Heilbroner;
- "Сядь за руль моей машины"/Drive My Car (Япония), режиссер Рюсуке Хамагути;
- "Встреча"/Encounter (США), режиссер Мишель Пирс;
- "Глаза Тэмми Фэй"/The Eyes of Tammy Faye (США), режиссер Michael Showalter;
- "Виновный"/The Guilty (США), режиссер Антуан Фукуа;
- "Я создан для тебя"/Ich bin dein Mensch (Германия), режиссер Мария Шрадер;
- Inexorable (Бельгия, Франция), режиссер Fabrice du Welz;
- Lakewood (Канада), режиссер Филлип Нойс;
- "Средний человек"/The Middle Man (Норвегия), режиссер Bent Hamer
- "Официальный конкурс"/Official Competition (Испания, Аргентина), режиссеры Мариано Конн и Гастон Дюпра;
- "Париж, 13-й округ"/Paris 13th District/Les Olympiades (Франция), режиссер Жак Одиар;
- "Маленькая мама"/Petite Maman (Франция), режиссер Селин Скьямма;
- The Starling (США), режиссер Тед Мелфи
- "История моей жены"/the Story Of My Wife/A Feleségem Története (Венгрия), режиссер Илдико Энеди;
- "Три этажа"/Tre piani (Италия), режиссер Нанни Моретти;
- Violet (США), режиссер Жюстин Бейтман;
- "Худший человек на свете"/The Worst Person in the World (Норвегия), режиссер Иоаким Триер
- "Колено Ахеда"/Ha'berech/Ahed's Knee (Израиль), режиссер Надав Лапид;
- La Caja (Мексика, США), режиссер Lorenzo Vigas;
- "Франция"/France (Франция), режиссер Брюно Дюмон;
- "Где Анна Франк?"/Where is Anne Frank? (Израиль), режиссер Ари Фольман.