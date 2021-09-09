46-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто традиційно відбуватиметься протягом 10 днів. На фестивалі збираються видатні представники міжнародного і канадського кіно. В офіційному відборі цьогорічного фестивалю представлено близько 200 фільмів. Також на фестивалі будуть презентовані гала-прем'єри фільмів, які вже встигли подивувати на кінофестивалях у Каннах та Венеції.

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Склад журі премії "Платформа" за високі художні досягнення та видатну режисерську роботу на 46-ому Міжнародному кінофестивалі у Торонто визначатимуть професійні кінематографісти. На цю відзнаку претендуватимуть картини, відібрані в програму "Платформа", головою жюрі якого цьогоріч став актор Різ Ахмед, (номінант на Оскар за фільм "Звук металу"). До нього приєднаються: Кліо Барнард (Великобританія), критик Валері Комплес, Ентоні Чень (Сінгапур).

Програма Гала-прем'єр

"Белфаст" / Belfast (Великобританія), режисер Кеннет Брана;

Clifford the Big Red Dog (США, Великобританія, Канада), режисер Волт Бекер;

Дорогий Еван Хенсен" / Dear Evan Hansen (США), режисер Стівен Чбоскі;

The Electrical Life of Louis Wain ( Великобританія), режисер Вілл Шарп – за участі зірки серіалу "Корони" Клер Фой та Бенедикта Кембербетча;

Великобританія), режисер Вілл Шарп – за участі зірки серіалу "Корони" Клер Фой та Бенедикта Кембербетча; Jagged (США), режисер Елісон Клайм;

"Минулої ночі в Сохо" / Last Night in Soho (Великобританія), режисер Едгар Райт – за участі зірки "Ферзевого ґамбіту" Ані Тейлор-Джой;

/ Last Night in Soho (Великобританія), режисер Едгар Райт – за участі зірки "Ферзевого ґамбіту" Ані Тейлор-Джой; "Бал безумців" / Le Bal des Folles (Франція), режисер Мелані Лоран;

Night Raiders (Канада, Нова Зеландія), режисер Данис Гулі;

"Одна секунда" / Yi miao zhong (Китай), режисер Чжан Імоу;

The Survivor (США, Канада, Угорщина), режисер Баррі Левінсон;

"Прощення" / The Forgiven (Великобританія), режисер Джон Майкл Макдонах.

Конкурс TIFF Tribute Awards

У 2021 році конкурс спільно організований з Bell Media Studios та другий рік поспіль буде транслюватися на міжнародному рівні завдяки стримінгу Variety. Цього року премією Tribute Awardsта грантами будуть відзначені такі зірки Голлівуду, як Джессіка Честейн та Бенедикт Камбербетч. Також за внесок у розвиток світового кінематографа буде відзначений франко-канадський режисер Дені Вільньов ("Дюна", "Той, хто біжить по лезу 2049") та режисерка Аланіс Обомсавін ("Канехсатаке: 270 років опору").

Подробиці премії можна дізнатись на сайті Кінофестивалю.

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Спеціальні прем'єри кінофестивалю у Торонто

Учасниками програми спеціальних прем'єр стали фільми, які брали участь у конкурсній програмі 74-го Каннського кінофестивалю, зокрема лауреат Золотої пальмової гілки – боді-горор Джулії Дюкорно "Титан" та гучна прем'єра 78-го Венеційського кінофестивалю Дені Вільньова "Дюна".