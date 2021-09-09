Відеоролик з'явився на ютуб-каналі кінокомпанії Focus Features. Його вже встигли переглянути близько півмільйона разів за одну добу. Зазначимо, що прем'єра картини в українських кінотеатрах запланована на 22 жовтня 2021 року. В українському прокаті стрічка повинна вийти 28 жовтня.

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"Минулої ночі у Сохо" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн

Хто зіграє у фільмі

Окрім головної акторки нашумілого серіалу "Ферзевий ґамбіт", у фільмі з'являться також:

  • Томасін МакКензі;
  • Метт Сміт;
  • Діана Рігг;
  • Рита Ташінґем;
  • Теренс Стемп;
  • Джессі Мей Лі;
  • Маргарет Нолан.

Сюжет фільму "Минулої ночі у сохо"

В інтригуючій стрічці покажуть історію молодої дівчини, яка потрапляє в столицю Великої Британії. Вона зачарована містом і переконана, що саме тут їй місце. Там вона зустрічає свого кумира – співачку (Аню Тейлор-Джой), образом і талантом якої вона захоплена. Але згодом дівчина розуміє, що Лондон – не такий казковий, як видався, а люди навколо – не ті, за кого себе видають.