Відеоролик з'явився на ютуб-каналі кінокомпанії Focus Features. Його вже встигли переглянути близько півмільйона разів за одну добу. Зазначимо, що прем'єра картини в українських кінотеатрах запланована на 22 жовтня 2021 року. В українському прокаті стрічка повинна вийти 28 жовтня.
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"Минулої ночі у Сохо" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн
Хто зіграє у фільмі
Окрім головної акторки нашумілого серіалу "Ферзевий ґамбіт", у фільмі з'являться також:
- Томасін МакКензі;
- Метт Сміт;
- Діана Рігг;
- Рита Ташінґем;
- Теренс Стемп;
- Джессі Мей Лі;
- Маргарет Нолан.
Сюжет фільму "Минулої ночі у сохо"
В інтригуючій стрічці покажуть історію молодої дівчини, яка потрапляє в столицю Великої Британії. Вона зачарована містом і переконана, що саме тут їй місце. Там вона зустрічає свого кумира – співачку (Аню Тейлор-Джой), образом і талантом якої вона захоплена. Але згодом дівчина розуміє, що Лондон – не такий казковий, як видався, а люди навколо – не ті, за кого себе видають.