Лауреати премії Еммі-2021: несподівані переможці найпрестижнішої нагороди Телевізійної Академії

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Нарешті відгриміла 73-тя премія Еммі – найпрестижніша телепремія, на яку цьогоріч претендували телешоу, що вийшли у прайм-тайм з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбулось 19 вересня.