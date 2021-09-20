Лауреати премії Еммі-2021: несподівані переможці найпрестижнішої нагороди Телевізійної Академії
Джерело:24 канал
Нарешті відгриміла 73-тя премія Еммі – найпрестижніша телепремія, на яку цьогоріч претендували телешоу, що вийшли у прайм-тайм з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбулось 19 вересня.
Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі".
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Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі". "Мейр з Істтауна" зумів вибороти найбільшу кількість нагород у номінації "Найкращий мінісеріал". Володарем премії став драматичний серіал "Ферзевий гамбіт".
У 2021 році проєкти HBO і HBO Max отримали найбільшу кількість згадок – 130. На другому місці Netflix з 129-ма номінаціями і на третьому – Disney+ – 71.
Список основних переможців на 73-ю телепремію "Еммі"
- Найкращий драматичний серіал – "Корона" (The Crown);
- Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо" (Ted Lasso);
"Тед Лассо" 2020 рік: дивіться трейлер
- Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі – Ганна Ваддінгем ("Тед Лассо");
- Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі – Бретт Голдштейн ("Тед Лассо");
- Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джош О’Коннор ("Корона");
- Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Олівія Колман ("Корона");
Олівія Колман / Фото з інстаграму зірки itsoliviacolman
- Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
- Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт (Hacks);
- Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або телефільмі – Еван Пітерс ("Мейр з Істтауна");
- Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Тобайас Мензіс ("Корона");
- Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон ("Корона");
- Найкраща жіноча роль другого плану у мінісеріалі або телефільмі – Джуліанн Ніколсон ("Мейр з Істтауна");
- Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або телефільмі – Юен Мак-Грегор ("Голстон");
"Голстон" 2021 рік: дивіться трейлер
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- Найкращий мінісеріал – "Ферзевий гамбіт";
"Ферзевий гамбіт" 2020 рік: дивіться трейлер
- Найкраща актриса у мінісеріалі або фільмі – Кейт Вінслет;
- Найкращий телефільм – Christmas on the Square;
- Найкращий сценарій комедійного серіалу – Пол В. Даунс;
- Найкраща режисура драматичного серіалу – Джессіка Хоббс (War);
- Найкращий сценарій драматичного серіалу – Пітер Морган (War);
- Найкраща режисура комедійного серіалу – Люсія Аньєлло (There Is No Line);
- Найкраще ток-шоу – "Події з минулого тижня з Джоном Олівером";
- Найкраща режисура мінісеріалу, телефільму або драматичної програми – Скотт Френк ("Ферзевий гамбіт");
- Найкращий сценарій мінісеріалу, телефільму або драматичної програми – "Я можу знищити тебе" (Мікаела Коел);
- Найкраща режисура розважальної програми – Дон Рой Кінг (Dave Chappelle; Foo Fighters);
- Найкраще конкурсне реаліті-шоу – "Королівські перегони Ру Пола".
Церемонія вручення нагород Еммі-2021: дивіться відео