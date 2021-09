Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі".

До теми Еммі-2021: організатори назвали перших переможців премії – серед них "Мандалорець" та інші

Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі". "Мейр з Істтауна" зумів вибороти найбільшу кількість нагород у номінації "Найкращий мінісеріал". Володарем премії став драматичний серіал "Ферзевий гамбіт".

У 2021 році проєкти HBO і HBO Max отримали найбільшу кількість згадок – 130. На другому місці Netflix з 129-ма номінаціями і на третьому – Disney+ – 71.

Список основних переможців на 73-ю телепремію "Еммі"

Найкращий драматичний серіал – "Корона" (The Crown).

Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо" (Ted Lasso).

"Тед Лассо" 2020 рік: дивіться трейлер

Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі – Ганна Ваддінгем ("Тед Лассо").

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі – Бретт Голдштейн ("Тед Лассо").

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джош О’Коннор ("Корона").

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Олівія Колман ("Корона").



Олівія Колман / Фото з інстаграму зірки itsoliviacolman

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо").

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт (Hacks).

Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або телефільмі – Еван Пітерс ("Мейр з Істтауна").

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Тобайас Мензіс ("Корона").

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон ("Корона").

Найкраща жіноча роль другого плану у мінісеріалі або телефільмі – Джуліанн Ніколсон ("Мейр з Істтауна").

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або телефільмі – Юен Мак-Грегор ("Голстон").

"Голстон" 2021 рік: дивіться трейлер

Цікаво Переможці 46-го міжнародного кінофестивалю у Торонто: хто отримав головний приз

Найкращий мінісеріал – "Ферзевий гамбіт".

"Ферзевий гамбіт" 2020 рік: дивіться трейлер

Найкраща актриса у мінісеріалі або фільмі – Кейт Вінслет.

Найкращий телефільм – Christmas on the Square.

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Пол В. Даунс.

Найкраща режисура драматичного серіалу – Джессіка Хоббс (War).

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Пітер Морган (War).

Найкраща режисура комедійного серіалу – Люсія Аньєлло (There Is No Line).

Найкраще ток-шоу – "Події з минулого тижня з Джоном Олівером".

Найкраща режисура мінісеріалу, телефільму або драматичної програми – Скотт Френк ("Ферзевий гамбіт").

Найкращий сценарій мінісеріалу, телефільму або драматичної програми – "Я можу знищити тебе" (Мікаела Коел).

Найкраща режисура розважальної програми – Дон Рой Кінг (Dave Chappelle; Foo Fighters).

Найкраще конкурсне реаліті-шоу – "Королівські перегони Ру Пола".

Церемонія вручення нагород Еммі-2021: дивіться відео