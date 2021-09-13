Перша частина нагородження преміями Еммі має назву Creative Arts Emmys – у ній визначать провідних митців у різних жанрах телевізійних програм, спираючись на особливі художні та технічні можливості. Церемонія нагородження відбулась онлайн, а от про переможцівв у головних номінаціях (найкращих акторів у різних жанрах, серіали/фільми і так далі) глядачі зможуть дізнатись ввечері 18 вересня (в Україні – 19 вересня зранку).
Цікаво "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021
Наразі за найбільшою кількістю премій лідирує знаменитий серіал "Мандалорець", який є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн". Прем'єра серіалу відбулася ще 12 листопада 2019 року у США на сервісі Disney+, який розпочав роботу того ж дня.
Другими за кількістю нагород йдуть серіали "Ванда/Віжн" та "Хід королеви" ("Ферзевий ґамбіт"). Усіх переможців премії можете прочитати тут.
Премії Creative Arts Emmys 2021: список
- Найкраща чоловіча роль в короткометражному комедійному або драматичному серіалі – Джей Бі Смув, Mapleworth Murders.
- Найкраща жіноча роль в короткометражному комедійному або драматичному серіалі – Кеке Палмер, Turnt Up with the Taylors.
- Найкращий акторський склад комедійного серіалу – Тед Лассо.
- Найкращий акторський склад драматичного серіалу – "Корона" (The Crown).
- Найкращий акторський склад мінісеріалу або фільму – "Хід королеви" (The Queen's Gambit).
"Хід королеви" 2020: дивитись трейлер серіалу онлайн
- Найкращий запрошений актор в драматичному серіалі – Кортні Бернард Венс, "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country).
- Найкраща запрошена актриса в драматичному серіалі – Клер Фой, "Корона".
- Найкраща музика для мінісеріалу або фільму – "Хід королеви".
- Найкраща музика для серіалу – "Мандалорець" (The Mandalorian).
- Найкраща оригінальна музика і слова – "Ванда/Віжн" (WandaVision).
- Найкращі спецефекти в сезоні або фільмі – "Мандалорець".
- Найкращі спецефекти в епізоді – "Зоряний шлях: Дискавері" (Star Trek: Discovery).
- Найкраща координація трюків – "Мандалорець".
"Мандалорець" 2019: дивитись трейлер серіалу онлайн
- Найкращі трюки – "Мандалорець".
- Найкращий телефільм – Christmas on the Square.
- Видатні заслуги в сфері документального кіно – "76 днів" (76 Days).
- Найкраща анімаційна програма – "Первісний" (Primal).
- Найкраща операторська робота в нехудожній програмі: David Attenborough: A Life on Our Planet.
- Найкращий документальний або нехудожній серіал: Secrets of the Whales.
- Найкращий документальний фільм: "Хлопці в політиці" (Boys State).
- Найкраща музика для документального серіалу або фільму: David Attenborough: A Life on Our Planet.
- Найкраща анімаційний короткометражний фільм: "Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots).