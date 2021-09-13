Перша частина нагородження преміями Еммі має назву Creative Arts Emmys – у ній визначать провідних митців у різних жанрах телевізійних програм, спираючись на особливі художні та технічні можливості. Церемонія нагородження відбулась онлайн, а от про переможцівв у головних номінаціях (найкращих акторів у різних жанрах, серіали/фільми і так далі) глядачі зможуть дізнатись ввечері 18 вересня (в Україні – 19 вересня зранку).

Цікаво "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021

Наразі за найбільшою кількістю премій лідирує знаменитий серіал "Мандалорець", який є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн". Прем'єра серіалу відбулася ще 12 листопада 2019 року у США на сервісі Disney+, який розпочав роботу того ж дня.

Другими за кількістю нагород йдуть серіали "Ванда/Віжн" та "Хід королеви" ("Ферзевий ґамбіт"). Усіх переможців премії можете прочитати тут.

Премії Creative Arts Emmys 2021: список

Найкраща чоловіча роль в короткометражному комедійному або драматичному серіалі – Джей Бі Смув, Mapleworth Murders.

Найкраща жіноча роль в короткометражному комедійному або драматичному серіалі – Кеке Палмер, Turnt Up with the Taylors.

Найкращий акторський склад комедійного серіалу – Тед Лассо.

Найкращий акторський склад драматичного серіалу – "Корона" (The Crown).

Найкращий акторський склад мінісеріалу або фільму – "Хід королеви" (The Queen's Gambit).

"Хід королеви" 2020: дивитись трейлер серіалу онлайн

Найкращий запрошений актор в драматичному серіалі – Кортні Бернард Венс, "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country).

Найкраща запрошена актриса в драматичному серіалі – Клер Фой, "Корона".

Найкраща музика для мінісеріалу або фільму – "Хід королеви".

Найкраща музика для серіалу – "Мандалорець" (The Mandalorian).

Найкраща оригінальна музика і слова – "Ванда/Віжн" (WandaVision).

Найкращі спецефекти в сезоні або фільмі – "Мандалорець".

Найкращі спецефекти в епізоді – "Зоряний шлях: Дискавері" (Star Trek: Discovery).

Найкраща координація трюків – "Мандалорець".

"Мандалорець" 2019: дивитись трейлер серіалу онлайн